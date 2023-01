OTS: Vates Invest GmbH / Nichts ist anders - doch der Aktienmarkt hofft auf ...

Nichts ist anders - doch der Aktienmarkt hofft auf den 1994er-Ausgang

Obertshausen (ots) - Eine sehr restriktive Geldpolitik der Notenbanken führt in

den allermeisten Fällen zu einer Rezession. Eine der ganz wenigen Ausnahmen war

das Jahr 1994. Damals kam es zu einer weichen Landung. "Dies ist die Ausnahme,

die die Regel bestätigt", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest

GmbH. "Doch derzeit setzt der Aktienmarkt ausschließlich auf dieses Szenario -

und blendet die höheren Wahrscheinlichkeiten aus."

Die Notenbanken, allen voran die Fed, demonstrierte in den vergangenen Monaten

Härte bei der Inflationsbekämpfung. Der Grad ihrer Restriktivität zeigt sich

unter anderem in den sehr deutlich invertierten Zinsstrukturkurven in den USA.

"Ein Blick in die Empirie und die Geschichte zeigt, dass auf einen derartigen

Restriktivitätsschock so gut wie immer eine Rezession folgte - mit einem

Zeitversatz von einigen Monaten", sagt Bente. "Insofern wäre 2023 das Jahr, in

dem diese Rezession eintreten müsste."

Zugleich zeigt der Markt aber ein gänzlich anderes Verhalten: Schwache

Konjunkturdaten werden derzeit nicht als Vorboten einer rezessiven Entwicklung

gesehen, sondern im Gegenteil positiv gefeiert. "Damit lässt ja der

Inflationsdruck nach, was die Notenbanken milder stimmen sollte", sagt Bente.

"Und grundsätzlich ist in dieser Kausalkette auch nichts verkehrt." In jeder

Rezession sanken früher oder später die Inflationsraten und die Notenbanken

nahmen dann den Druck weg.

"Doch der Aktienmarkt hat ja nicht nur eine Seite, lebt nicht nur von

Liquidität. Es gibt auch noch die andere Seite, die Gewinndynamik, die in

Rezessionen massiv bedroht ist", sagt Bente. "Diese zweite Seite, die

konjunkturellen Gefahren der Geldpolitik, werden aber aktuell komplett

ausgeblendet." Die Überlegungen des Marktes sind dabei einfach nachzuvollziehen:

Eine schwache Konjunktur heißt Abschwächung der Inflation, damit ist der

Höhepunkt der Restriktivität überschritten, was ein positives Umfeld für

Aktienmärkte wäre. "Hier handelt es sich um eine rein monetäre Argumentation,

die zweite Seite der Medaille wird völlig ignoriert", so Bente.

Eine leichtfertige Erklärung für dieses Verhalten ist wie so häufig: Dieses Mal

ist alles anders. "Die Geschichte zeigt jedoch: Immer, wenn Marktteilnehmer

'this time is different' sagten, waren dies die vier teuersten Worte", sagt

Bente. "Weil es eben nie wirklich anders war." Die Gesetzmäßigen bleiben immer

die gleichen - doch zurzeit trägt der Markt Hoffnung.

Denn in den vergangenen Jahrzehnten gab es einen berühmten Ausnahmefall -

1994/95 - als eine sehr restriktive Geldpolitik am Ende nicht in eine breite

volkswirtschaftliche Rezession überging. "1994 gab es auch einen massiven

Restriktivitätsschock durch die Notenbank, es gab einen Anleihen-Crash und es

gab Aktienmärkte, die unter Druck kamen", sagt Bente. "Doch damals hat es sich

nicht weiter in die Breite der Volkswirtschaft gefressen." Die Rezession ist

ausgeblieben.

Wenn dieses Rezessionsrad einmal in Gang gesetzt ist - das war 1994 der Fall und

das ist es auch jetzt - dann dreht es sich in den allermeisten Fällen in einer

Selbst-Dynamisierung bis hin zu einer breiten volkswirtschaftlichen Rezession.

Warum es in Ausnahmefällen wie 1994 vorher stoppte und es zu einem soft landing

kam, lässt sich nicht zwingend erklären. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass

an den Kapitalmärkten stets mit Wahrscheinlichkeiten operiert wird und nie mit

absoluten Gewissheiten. Und das heißt, dass es immer auch Ausnahmefälle gibt",

so Bente. "Das bedeutet aber nicht, dass 'alles anders' war und dass sich die

Regeln grundsätzlich geändert haben." Bereits Ende der 1990er-Jahre/Anfang 2000,

als die Geldpolitik wieder restriktiv wurde, kam es 2001 wieder zu einer

Rezession und zu einem sehr ausgeprägten Bärenmarkt.

Der 1994er-Ausgang ist jederzeit möglich, theoretisch auch jetzt. Allerdings

deuten die historischen Wahrscheinlichkeiten klar in eine andere Richtung. "Nur

weil sich der Aktienmarkt derzeit wie 1994 verhält, heißt das nicht, dass er das

auch in den nächsten Wochen und Monaten noch tun muss", sagt Bente. "Wenn sich

die Konjunkturdaten weiter verschlechtern, wird der Markt aus der

1994er-Hoffnung aufwachen und die Rezession anerkennen müssen." Dann werden

negative Konjunkturnachrichten keine positiven Nachrichten für den Aktienmarkt

mehr sein.

