OTS: TÜV SÜD AG / Europäischer Rekord beim Neubau von H2-Tankstellen

Europäischer Rekord beim Neubau von H2-Tankstellen

München (ots) - Im Jahr 2022 sind weltweit 130 Wasserstoff-Tankstellen in

Betrieb gegangen, davon 73 in Asien und 11 in Nordamerika. In Europa wurden 45

Tankstellen eröffnet - so viele wie nie zuvor. Die meisten Inbetriebnahmen

weltweit verzeichnete wieder Südkorea. Das ist das Ergebnis der 15.

Jahresauswertung von H2stations.org, einer Website der

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). Mittlerweile gibt es in 37 Ländern der Welt

eine Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff.

Zum Jahresende 2022 waren weltweit 814 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Für

315 weitere Standorte bestehen konkrete Planungen. Neu hinzu gekommen sind die

Länder Kolumbien, Zypern und Israel, wo jeweils eine Wasserstoff-Tankstelle in

Betrieb ging. Damit kann man nun in 37 Ländern Wasserstoff tanken.

Europa verfügte zum Jahresende über 254 Tankstellen, davon 105 in Deutschland.

Frankreich bleibt mit 44 Tankstellen weiterhin an zweiter Stelle in Europa,

gefolgt von Großbritannien und den Niederlanden mit jeweils 17 und der Schweiz

mit 14 Tankstellen.

In Asien waren Ende 2022 insgesamt 455 Tankstellen in Betrieb: 165 in Japan und

149 in Südkorea. Die Zahl der Tankstellen in China wird auf 138 geschätzt - ein

Überblick ist hier aufgrund der eingeschränkten Datenlage schwierig. Südkorea

hat mit 45 neuen Tankstellen im Jahr 2022 wieder die meisten Inbetriebnahmen

weltweit verzeichnet und baut seine Infrastruktur für alle

Brennstoffzellenfahrzeuge aus.

Im Jahr 2022 gingen in Nordamerika 11 neue Tankstellen in Betrieb. Von den

insgesamt 89 Tankstellen befinden sich 70 und damit weiterhin der größte Teil in

Kalifornien.

Interaktive Standort-Karten und individuelle Auswertungen

Die Internetseite H2stations.org ( https://www.h2stations.org/ ) bietet weltweit

den umfassendsten Überblick zu allen Wasserstoff-Tankstellen, sowohl in Betrieb

befindlichen und geplanten als auch stillgelegten, und stellt dazu interaktive

Karten zur Verfügung. Daten zur Entwicklung der Wasserstoff-Infrastruktur und

passende Statistiken runden das Informationsangebot ab.

Die zugrundeliegende Datenbank wird seit 2005 gepflegt und fortlaufend

aktualisiert. Sie enthält detaillierte Informationen zu mittlerweile fast 1.700

Tankstellen weltweit. "Trotz des steigenden Pflegeaufwands stellen wir die

Basisdaten auf H2stations.org für die private Nutzung kostenfrei zur Verfügung",

sagt LBST-Geschäftsführer Dr. Uwe Albrecht. "Für die professionelle Nutzung

lizensieren wir die Daten inklusive weiterer Detailinformationen zu Technologien

und Märkten und erstellen für unsere Kunden auch regelmäßige Berichte zu neuen

Entwicklungen sowie individuelle Auswertungen."

Die Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH , ein Beteiligungsunternehmen der TÜV SÜD

AG, ist ein Beratungsunternehmen für nachhaltige Energieversorgung und

Mobilität. Sie unterstützt ihre internationalen Kunden aus Wirtschaft und

Politik bei Fragen zu Technologie, Märkten, Strategie und Nachhaltigkeit.

Internationale Großunternehmen vertrauen den zuverlässigen Einschätzungen der

LBST zu neuen Entwicklungen und Innovationen in den Bereichen Energiewirtschaft

und Mobilität und schätzen ihre umfassende Kompetenz insbesondere bei allen

Wasserstoffthemen. Vier Jahrzehnte kontinuierlicher Erfahrung des

interdisziplinären Teams renommierter Expertinnen und Experten bilden die Basis

der umfassenden Kompetenz der LBST. Weitere Informationen: https://www.lbst.de

