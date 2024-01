OTS: Sopra Steria SE / Sopra Steria Ventures Deutschland geht an den Start / ...

Sopra Steria Ventures Deutschland geht an den Start / Neue

Hamburg (ots) - Sopra Steria, eine führende Management- und Technologieberatung

in Europa, schafft eine neue Geschäftseinheit: Sopra Steria Ventures

Deutschland. Der Schritt ist ein weiterer Baustein der Co-Creator-Strategie von

Sopra Steria, um verstärkt Teil der Wertschöpfungsketten seiner Kunden zu sein.

Sopra Steria Ventures Deutschland wird Kooperationen mit und Beteiligungen an

jungen Firmen fördern. Gleichzeitig wird Sopra Steria das eigene

Leistungsangebot vertiefen, insbesondere auf den Gebieten generative KI und

Cybersecurity sowie Nachhaltigkeit und Blockchain.

In Deutschland existieren rund 61.000 Start-ups. Allein 2022 haben rund 2.600

Existenzgründungen stattgefunden. Das geballte Innovationspotenzial wird von

Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung bislang nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig

profitieren junge Unternehmen noch zu selten von Partnerschaften und

Innovationsprojekten mit großen Unternehmen. Deutschland hinkt hier im

europäischen Vergleich hinterher, zeigt die Studie Open Innovation Report (https

://www.soprasteria.com/docs/librariesprovider2/sopra-steria-corporate/notindexdo

cuments/sopra-steria-open-innovation-report_2023.pdf?sfvrsn=2bbc99dc_12) von

Sopra Steria aus dem vergangenen Jahr.

"Innovative Jungunternehmen sind eine strategische Ressource"

Sopra Steria fördert Venture-Aktivitäten am Standort Deutschland und strebt

strategische Kooperationen und Beteiligungen an jungen Firmen an, die sich in

der Früh- und Wachstumsphase befinden. Dabei verfolgt die neu geschaffene

Geschäftseinheit Sopra Steria Ventures Deutschland den Abschluss von

Start-up-Kooperationen sowie Investments und agiert als Inkubator und

strategischer "Matchmaker" zwischen Start-ups und den eigenen Bestands- und

Neukunden.

Mit der Integration von Sopra Steria Ventures in das Deutschlandgeschäft

verstärkt Sopra Steria seinen Anteil am Innovations- und Venture-Markt und

vertieft sein strategisches Venture-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf den

Zukunftsthemen der europäischen IT- und Softwareberatung wie generative KI,

Cybersecurity, Nachhaltigkeit und Blockchain.

"Start-ups sind mit ihrem Wissen sowie ihren Methoden und Lösungen eine

strategische Ressource für uns und unsere Kunden. Die Entscheidung, Sopra Steria

Ventures Deutschland im engen Schulterschluss mit unserer französischen

Muttergesellschaft aufzubauen, ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie

2030", sagt Christian Wrage (https://www.linkedin.com/in/christianwrage/) ,

Vorstandssprecher von Sopra Steria. "Wir schärfen unser Profil als

polykompetenter Partner von großen europäischen Playern und Start-ups, und wir

stärken unsere Position in den relevanten Digital-Ökosystemen und

Innovations-Hubs."

Sopra Steria Ventures Deutschland startet nicht bei null

Die neu geschaffene Position des Head of Sopra Steria Ventures Deutschland wird

Darius Selke besetzen. Der Managementberater verantwortet die bereits aktiven

Venture-Partnerschaften von Sopra Steria im öffentlichen Sektor und wird die

strategischen Wachstumsfelder des Venture-Geschäfts für die Management- und

Technologieberatung in der neuen Rolle branchenübergreifend auf- und ausbauen.

"Wir glauben fest daran, dass Venture-Partnerschaften ein großartiges Instrument

neben unseren Innovationsprojekten darstellen, um unseren Kunden noch

umfassendere Innovationsdienstleistungen anbieten zu können", sagt Darius Selke

(https://www.linkedin.com/in/darius-selke-a7577515b/) , Head of Sopra Steria

Ventures Deutschland. Und ergänzt: "Sie helfen uns, verschiedene Produkte,

Märkte, Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren sehr frühzeitig noch besser zu

verstehen. Hierbei ist Sopra Steria Ventures Deutschland als Kern eines

führenden europäischen Tech-Unternehmens in der einzigartigen Position, solche

strategischen Innovationen auch direkt gewinnbringend umzusetzen."

Als Partnermanager für das deutsche KI-Start-up Aleph Alpha hat Darius Selke

zuvor die Venture-Geschäftsentwicklung und den strategischen Aufbau eines

Innovationsökosystems für den europäischen GovTech-Markt geleitet. Zum

bestehenden Venture-Partner-Netzwerk von Sopra Steria zählen dabei weitere

Spitzentechnologie-Pioniere wie die cloudbasierte Datenplattform Polyteia, der

Cloud-Security-Anbieter Mitigant, das deutsche Start-up für

Machine-Learning-Software und Prozessautomatisierung dida, die AI-Plattform

Langdock sowie GovMind, Anbieter einer GovTech-Rechercheplattform.

"Die Investitionen in Venture-Partnerschaften zahlen sich für unsere Kunden aus

und damit für uns", sagt Sopra-Steria-Vorstandssprecher Christian Wrage. "Sie

erzeugen wichtige Innovations- und Investitionsimpulse, und die Aktivitäten

leisten bereits einen wachsenden Wertbeitrag zum Unternehmen. Wir sichern damit

Marktanteile in unseren bestehenden Branchen in Deutschland, darunter Banking,

Public Sector, Insurance, Aerospace und Automotive", so Wrage.

Über Sopra Steria

Sopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit

anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und

Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale

Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu

erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große

Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf

Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines

kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt

seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine

positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden in

rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet

- ISIN: FR0000050809.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

http://www.soprasteria.com .

