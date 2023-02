OTS: Solnet Group / Schlüsselrekrutierungen des Solarenergieunternehmens ...

Schlüsselrekrutierungen des Solarenergieunternehmens Solnet Group

beschleunigen die Eroberung Europas - Senior Manager von First Solar

für das Deutschlandgeschäft abgeworben (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Solnet Group hat zwei neue Einstellungen

vorgenommen: Leandro Netz wurde als Leiter des Geschäftsbereichs Deutschland und

Joanna Viileinen zur Leiterin für Marketing und Kommunikation eingestellt.

Die Solnet Group, ein finnisches Solarenergieunternehmen, beschleunigt ihr

Wachstum in Europa. Das Unternehmen wächst schnell und wurde bereits 2020 von

der Financial Times in der FT1000-Rangliste der "Fastest Growing Companies in

Europe" auf Platz 59 und in der entsprechenden Liste der Energiesektoren sogar

auf Platz drei geführt. Im vergangenen Jahr hat die Solnet Group ihren Umsatz

verdoppelt und für 2023 wird das gleiche Ziel angestrebt.

Solnet Group hat nun zwei neue Personen in der Geschäftsleitung eingestellt.

Joanna Viileinen beginnt als Leiterin für Marketing und Kommunikation und

Leandro Netz als Leiter des Geschäftsbereichs Deutschland. Leandro Netz hat

zuvor acht Jahre lang als Senior Manager für First Solar gearbeitet und verfügt

daher über langjährige Erfahrung in der Photovoltaik Industrie. Die an der

Nasdaq notierte First Solar Inc ist einer der weltweit führenden

Solarmodulhersteller. Leandro Netz hat bei First Solar zudem ein internationales

Team geleitet und bringt daher bereits internationale Führungserfahrung mit.

Joanna Viileinen verfügt über umfangreiche Marketing und

Kommunikationserfahrungen im internationalen B2B Umfeld des grünen Wandels und

der erneuerbaren Energien, z. B. von den Geoenergieunternehmen Rototec und

Neste.

Zur Unterstützung des internationalen Wachstums hat das Unternehmen ein neues

Büro in Frankfurt am Main eröffnet. Solnet Group hat bereits Niederlassungen in

Amsterdam und Helsinki.

"Wir wollen die grüne Wende weg von fossilen Brennstoffen und hin zu

erneuerbaren Energien beschleunigen. Wir streben einen bedeutenden Marktanteil

auf den europäischen Solarenergiemärkten an und investieren stark in das

Wachstum. Außerdem erweitern wir unser Angebot um gebäudeunabhängige

Solaranlagen. Wir freuen uns, Leandro Netz und Joanna Viileinen in unserem Team

begrüßen zu dürfen. Um den deutschen Markt und andere Regionen in Mittel- und

Osteuropa besser mit Solarenergieprojekten versorgen zu können, haben wir ein

neues Büro in Deutschland eröffnet. Wir sind ebenfalls ständig auf der Suche

nach weiteren Installateuren, da der Solarenergiemarkt derzeit aufgrund der

grünen Wende wirklich aufgeheizt ist", sagt Veli-Matti Heimonen, COO der Solnet

Group.

Die Solarenergiemärkte wachsen in Europa stark, um die Energieunabhängigkeit

aufgrund der aktuellen Energiekrise und der hohen Strompreise zu stärken. Auch

die Klimaziele der Europäischen Union beschleunigen die Umstellung auf die

Nutzung erneuerbarer Energien. Grüne Solarenergie ist aufgrund der

Preissenkungen bei den Modulen sehr wettbewerbsfähig und bietet auch die

Möglichkeit zur Energiespeicherung. Solnet Group hat sich durch den Einsatz von

intelligenten Solarmodulen einen Namen gemacht, die über eine

Fernsteuerungsoption verfügen, was eine spezifische Überwachung und Steuerung

der Module ermöglicht.

Über die Solnet Group

Die 2014 gegründete Solnet Group ist ein wachsendes finnisches

Solarenergieunternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland.

Bereits 2016 wurde Solnet Group vom WWF mit dem Climate Solver Award

ausgezeichnet. Im Jahre 2020 wurde das Unternehmen von der Financial Times auf

Platz 59 der FT1000-Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in

Europa und auf Platz 3 der Liste für den Energiesektor aufgeführt. Solnet Group

bietet umfassende, hochwertige Dienstleistungen in ganz Europa, von der Beratung

und Planung bis zur Umsetzung. Um das Projekt für den Kunden so einfach wie

möglich zu gestalten, bietet Solnet Group zudem Dienstleistungen zur

Finanzierung von Solarenergieprojekten sowie Wartung und Reparatur von

Solarmodulen an. Zu den Kunden von Solnet Group zählen institutionelle

Investoren, Einkaufszentren, große Unternehmen und Geschäfte sowie Lager- und

Logistikunternehmen. Weitere Informationen: https://www.solnet.group

Pressekontakt:

Veli-Matti Heimonen, COO, Solnet Group, veli-matti.heimonen@solnet.group, Tel.

+358 40 031 5264.

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168539/5441488

OTS: Solnet Group