OTS: SV SparkassenVersicherung / Vorläufige Zahlen 2023 der SV ...

Vorläufige Zahlen 2023 der SV SparkassenVersicherung / Starkes

Wachstum und gute Ergebnisse

Stuttgart (ots) - Die SV blickt zurück auf ein sehr gutes Geschäftsjahr in einem

dynamischen und herausfordernden Umfeld. Trotz globaler Unsicherheiten, einer

schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage, hoher Inflation und Konsumzurückhaltung

entwickelte sich die SV 2023 weiter positiv. Die Gesamtbeiträge konnten trotz

deutlich gesunkener Einmalbeiträge in der Lebensversicherung gesteigert werden.

In der Schaden-Unfallversicherung wie auch in der Altersvorsorge gegen laufenden

Beitrag verzeichnete die SV ein historisch starkes Neugeschäft. Die SV richtet

sich zukunftsorientiert aus und unterstützt als verantwortungsvoller

Kapitalanleger die Energiewende in Deutschland durch die Beteiligung am

Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW. Mit dem Kauf weiterer Schadensanierer

verstärkt die SV ihr Kundenversprechen "damit was passiert, wenn was passiert".

"Mit unseren Ergebnissen 2023 sind wir sehr zufrieden. In der

Schaden-Unfallversicherung ist unser Beitragswachstum mit 12 Prozent fast

doppelt so hoch wie im Markt. In der Lebensversicherung haben wir bei den

laufenden Beiträgen das beste Neugeschäft nach 2004 erzielt. Es freut uns sehr,

dass unsere Vertriebspartner so viele Menschen davon überzeugen konnten, dass

die lebenslange Rente ein Alleinstellungsmerkmal darstellt und ein

unverzichtbarer Bestandteil in der ergänzenden Altersvorsorge ist," sagte Dr.

Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV bei der Präsentation der vorläufigen

Zahlen.

Die SV verzeichnete in der Lebensversicherung mit 3,05 Milliarden Euro (Vorjahr:

2,84) eine erfreulich hohe Neugeschäfts-Beitragssumme. Bei den laufenden

Beiträgen stieg die Beitragssumme im Neugeschäft in der privaten und

betrieblichen Altersversorgung mit 2,66 Milliarden Euro (2,28) auf den höchsten

Wert der vergangenen 20 Jahre. Die Einmalbeiträge belaufen sich auf 391,9

Millionen Euro, 2022 waren es noch 558,4 Millionen Euro. Entsprechend sind die

Beiträge in der Lebensversicherung um 10,8 Prozent gesunken.

In der Schaden-Unfallversicherung sind die Beiträge auf 2,06 Milliarden Euro

(1,84) gestiegen. Das Wachstum um 12,0 Prozent resultierte aus Anpassungen im

Bestand, aber auch aus einem starken Neugeschäft; mit 150,3 Millionen Euro

(105,0) wurde ein historisches Rekordergebnis erreicht. Deutlich gestiegen sind

die Schadenaufwendungen infolge inflationsbedingt höherer Reparaturkosten und

vermehrter Unwetterschäden. Die Aufwendungen für Elementarschäden stiegen

insgesamt auf 326,8 Millionen Euro (101,9).

In Summe stiegen die gebuchten Bruttobeiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft

(saG, ohne Pensionsfonds) um 1,5 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro (3,39). Die SV

Pensionsfonds AG hat 2023 78,4 Millionen Euro (50,8) Prämieneinnahmen

erwirtschaftet und verfügt nun über ein Übertragungsvolumen von 377 Millionen

Euro.

Das Ergebnis aus Kapitalanlagen ohne Erträge und Aufwendungen der

fondsgebundenen Versicherungen sank auf 347,5 Millionen Euro (478,7). Der

Kapitalanlagebestand des Konzerns blieb mit 28,71 Milliarden Euro (28,79)

stabil. Dabei erwirtschaftete die SV Lebensversicherung eine Nettoverzinsung von

1,3 Prozent (1,9). Dieser Rückgang ist bewusst gesteuert, da infolge der

Auflösung der Zinszusatzreserve kein höheres Anlageergebnis benötigt wurde.

Daher hat die SV 2023 diesen Umstand genutzt zur Realisierung stiller Lasten und

Neuanlage in höher verzinsliche Wertpapiere. Damit hat die SV die Ertragskraft

der SV Lebensversicherung in der Zukunft deutlich verbessert. Insgesamt konnten

im vergangenen Jahr Rentenpapiere im Volumen von über 860 Millionen Euro mit

einer Kaufrendite von durchschnittlich 3,5 Prozent neu erworben werden. Die

Reservequote zum Jahresende hat sich auf -1,3 Prozent im Vergleich zu 2022

(-5,2) deutlich verbessert. Im Vergleich zum Marktschnitt der deutschen

Lebensversicherer, der voraussichtlich bei etwa -7,4 Prozent liegen wird, belegt

die SV Lebensversicherung einen der Spitzenplätze im Markt. Die Nettoverzinsung

der SV Gebäudeversicherung lag bei 2,4 Prozent (0,9). Die Reservequote konnten

von 5,0 auf 10,7 Prozent gesteigert werden, wodurch die langfristige

Ertragskraft gesichert werden konnte. Diese Kapitalanlageergebnisse spiegeln die

hohe Stabilität des SV Konzerns und seiner Gesellschaften wider, die auch in der

überdurchschnittlichen Bedeckung unter Solvency II zum Ausdruck kommt.

Der SV Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Konzernjahresüberschuss nach HGB in Höhe von 11,6 Millionen Euro (82,1). Der

Rückgang gegenüber dem Vorjahr besteht im Wesentlichen aus zwei Effekten. Zum

einen gab es einen einmaligen Sondereffekt auf das Ergebnis in Höhe von -43,2

Millionen Euro infolge von Veränderungen der konzerninternen

Rückversicherungsstruktur. 2021 gab es hieraus umgekehrt einen positiven Effekt

auf den Jahresüberschuss in Höhe von 47,7 Millionen Euro. Der zweite Effekt

resultierte aus der bewussten Entscheidung stille Lasten auf festverzinsliche

Wertpapiere zu realisieren, um so die Ertragskraft der Zukunft zu stärken.

Schaden-Unfall: Beiträge und Schadenaufwendungen deutlich gestiegen

Die gebuchten Bruttobeiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen beim

Schaden-Unfallversicherer um 12,0 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro (1,84). Das

Wachstum erstreckte sich auf fast alle Sparten. Die SV erzielte mit einem

Neugeschäft in Höhe von 150,3 Millionen Euro (105,0) ein historisches

Rekordergebnis. Besonders in den privaten Sachversicherungen, in der

Kraftfahrtversicherung sowie in der gewerblichen und industriellen

Sachversicherung lief das Neugeschäft 2023 sehr gut.

Die gesamten Schadenaufwendungen im selbst abgeschlossenen Geschäft sind im

Vergleich zum Vorjahr um 26,2 Prozent auf 1.591,0 Millionen Euro (1.260,6)

gestiegen. Der Anstieg ist maßgeblich auf die hohen Unwetterschäden

zurückzuführen, aber auch auf inflationsbedingt gestiegene Kosten für

Reparaturen und Ersatzteile. Die bilanzielle Schaden-Kostenquote lag mit rund

96,5 Prozent (86,3) daher über dem Vorjahr, aber unter dem erwarteten

Marktniveau von 99 Prozent. Infolgedessen sank das versicherungstechnische

Bruttoergebnis saG vor Veränderung der Rückstellung für drohende Verluste und

der Schwankungsrückstellung auf 37,4 Millionen Euro nach 211,4 Millionen Euro im

Vorjahr. Das Kapitalanlageergebnis lag mit 90,4 Millionen Euro über dem

außergewöhnlich niedrigen Vorjahreswert (32,2). 2022 wurden aufgrund der sehr

guten versicherungstechnischen Ergebnisse stille Lasten in Zinspapieren in Höhe

von 41,1 Millionen Euro realisiert, um in Anlagen mit höheren Kupons zu

reinvestieren, um so die zukünftigen Erträge aus Kapitalanlagen zu steigern.

Insgesamt lag der Jahresüberschuss der SV Gebäudeversicherung bei 79,4 Millionen

Euro (82,7) und damit etwas unter dem Niveau des Vorjahres.

2023 war viertschlechtestes Elementarschadenjahr für die SV

Mit einem Aufwand von 326,8 Millionen Euro (101,9) reihte sich das Unwetterjahr

2023 aus SV-Sicht in die schlechteren Elementarschadenjahre ein. 2023 war für

die SV das viertschlechteste Jahr nach der Unwetterfront "Bernd" im Jahre 2021,

dem Orkan "Lothar" 1999 und dem Hagelereignis "Andreas" 2013. Regionale Unwetter

("Lambert", "Sandor", "Christoph", "Denis") mit Sturm, Hagel und

Überschwemmungen verursachten 2023 vor allem in den Sommermonaten hohe Schäden

im Geschäftsgebiet. Allein das Sturmtief "Lambert" verursachte Ende Juni in

Nordhessen rund 21.000 Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen mit einer Schadensumme

in Höhe von rund 131 Millionen Euro.

Handlungsbedarf in der Elementarschadenversicherung in Deutschland

In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der Elementarschäden, vor allem

lokaler Unwetterereignisse in den Sommermonaten, klar erkennbar. Während in

Baden-Württemberg nahezu alle Häuser umfassend gegen Elementarschäden versichert

sind, ist die Durchdringung in anderen Bundesländern noch immer deutlich

niedriger. Jahn: "Das gilt es zu ändern. Der reflexartige Ruf nach einer

Pflichtversicherung infolge eines größeren Elementarschadenereignisses greift

allerdings zu kurz. Die Versicherungswirtschaft hat einen konkreten Vorschlag

erarbeitet, der wichtige Präventionsmaßnahmen ebenso beinhaltet wie die

deutliche Steigerung von umfassenden Elementardeckungen, den wir als SV mit

entwickelt haben und den wir unverändert unterstützen."

Leben: Starkes Wachstum durch betriebliche Altersversorgung

Einen wesentlichen Anteil am sehr guten Wachstum im Altersvorsorgegeschäft hat

die betriebliche Altersversorgung (bAV). Das Neugeschäft nach Beitragssumme in

diesem Geschäftsfeld stieg um 21,4 Prozent auf 1.021,8 Millionen Euro (842,0);

das ist der höchste Wert seit 2019. Mehr als ein Drittel des

Lebensversicherungsgeschäfts (ohne Pensionsfonds) erzielte die SV im

Geschäftsjahr 2023 mit Produkten der betrieblichen Altersversorgung. Seit vielen

Jahren hat die SV dieses Geschäftsfeld kontinuierlich ausgebaut und Produkte und

Prozesse weiterentwickelt. Die bAV bleibt damit ein wesentlicher Pfeiler der

Altersvorsorge. Jahn: "Die Altersvorsorge bleibt unverzichtbar. Der Bedarf an

privater und betrieblicher Altersvorsorge ist bei den Privatkunden unverändert

hoch. Wir haben qualifizierte Beratung und passende Produktlösungen."

Nachfrage nach fondsgebundenen Versicherungen steigt

Eine Rekordnachfrage erzielte die SV bei ihren fondsgebundenen Versicherungen.

Insgesamt hat sich das Neugeschäft nach Beitragssumme bei diesen Versicherungen

um 20,8 Prozent auf 1.130,3 Millionen Euro (935,4) erhöht. Das Neugeschäft lag

damit erstmalig über der Milliardenmarke. Einen Anstieg von 22,1 Prozent erfuhr

dabei das Neugeschäft nach laufenden Beiträgen. Der mit Abstand größte Anteil

des Neugeschäfts (rund 94 Prozent) entfiel auf die fondsgebundene

Rentenversicherung VermögensPolice Invest (VPI), bei der die Kunden aus 78 Fonds

wählen, und so je nach Präferenz und Risikoneigung ihre eigene Anlagestrategie

festlegen können. Auch Kunden, die Interesse an Fonds mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen haben, kann die SV mit einer umfangreichen Fondsauswahl

bedienen.

Strategie "Fokus Kunde" greift und zeigt erste Erfolge

Die SV hat sich mit ihrer Unternehmensstrategie "Fokus Kunde" strategisch neu

ausgerichtet. Mithilfe der Strategie will das Unternehmen seine Privat- und

Firmenkunden begeistern, rundum versichern und neue Kunden hinzugewinnen.

Kundenanliegen sollen einfacher und schneller erledigt werden. Die SV verfolgt

ein systematisches Qualitätsmanagement und setzt an vielen Stellschrauben an.

Sie setzt auf Prozessoptimierungen, Automatisierungen und Digitalisierung, nutzt

KI, Robotics und auch ChatBots. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die SV

intensiv mit den neuen Möglichkeiten durch generative KI. Zur

Prozessverbesserung nutzt die SV moderne Workshopformate wie die sogenannten

"Prozesswochen", in denen Mitarbeitende aus dem Innen- und Außendienst temporär

freigestellt werden, um bestehende Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern.

Auch die neue SV ServiceStrategie "SPEED" setzt hier an, um die

Kundenzufriedenheit zu verbessern. Jahn: "Unsere Strategie greift. Erste Erfolge

sind in unseren Zahlen ablesbar, am sehr starken Neugeschäft, an den

rückläufigen Kündigungen und in Summe am Anstieg der Vertragszahlen."

Mehr Kundennutzen in der Schadenabwicklung

In der Schadenbearbeitung ist die SV aufgrund ihrer hohen Marktdurchdringung in

der Gebäude- und Elementarschadenversicherung nach Unwettern stark gefordert.

Eine besondere Bedeutung hat das Schadenmanagement, bestehend aus einer

regionalen Reguliererorganisation, einem Dienstleisterservice und

unterstützenden digitalen Prozessen wie etwa in der Schadenauszahlung,

Schadenkalkulation und im Schadentracking. Mit dem Dienstleisterservice werden

qualifizierte Trocknungs-, Sanierungs- oder Handwerkerbetriebe vermittelt, die

die Trocknung eines Überschwemmungsschadens, Leitungswasserschadens oder die

Reparatur eines abgedeckten Daches nach einem Sturm übernehmen.

Diesen Service baut die SV kontinuierlich aus. 2023 wurden neue Verträge für die

Kooperation mit den Landesinnungsverbänden (LIV) des Dachdeckerhandwerks und des

Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württembergs abgeschlossen. Unter dem Dach

des Tochterunternehmen PGI Sanierung GmbH baut die SV darüber hinaus konsequent

an einem Netzwerk eigener Dienstleistungsunternehmen im Bereich der

Schadensanierung. Mittlerweile hat die SV sieben Firmen erworben und ist damit

in Nordhessen, Oberschwaben, Süd- und Nordbaden, der Region Heilbronn und im

Landkreis Göppingen mit eigenen Sanierungsunternehmen vertreten. Jahn: "Mit

unseren Kooperationen unterscheiden wir uns von unseren Wettbewerbern. Es reicht

nicht, nur Geld zu überweisen. Wir helfen, indem wir unseren Kundinnen und

Kunden Kapazitäten von qualifizierten Handwerksbetrieben zur Verfügung stellen.

Das kommt sehr gut an. Wir werden diesen Weg konsequent weiter fortsetzen."

SV führt Südwest Konsortium und übernimmt TransnetBW-Anteile

Schon seit vielen Jahren setzt die SV bei ihren Kapitalanlagen auch auf

nachhaltige Investments im Bereich Infrastruktur, wie Energienetze und

erneuerbare Energien - zum Beispiel über Investments in Solarparks und Wälder -

und baut die Quote kontinuierlich aus. 2023 hat die SV bereits 1,18 Milliarden

Euro (1,06), das sind 4,5 Prozent ihrer Kapitalanlagen, dort angelegt. Bereits

vor mehr als zehn Jahren hat die SV in die Amprion GmbH investiert, 2023 hat der

Versicherer nun auch Anteile am Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH

erworben. Im Mai letzten Jahres kaufte das von der SV ins Leben gerufene Südwest

Konsortium (SWK) über die eigens dafür gegründete SWK Holding GmbH einen 24,95

Prozent-Minderheitsanteil an der TransnetBW. Unter Führung der SV sind im

SWK-Konsortium über 40 Sparkassen, Banken, Versicherungen und Körperschaften aus

Baden-Württemberg vertreten. Mit einem Fundraising von über 875 Millionen Euro

zählte das Südwest Konsortium zu den Top-Fondsauflagen 2023 europaweit. Jahn:

"Der Bieterprozess um TransnetBW ermöglichte es uns, unsere Expertise in diesem

Bereich zu nutzen und auch weiter auszubauen. Mit dieser nachhaltigen,

regionalen und zukunftsgerichteten Investition übernehmen wir Verantwortung für

die Energiewende in Deutschland und erwarten gleichzeitig angemessene Renditen."

Über die SV: Die SV ist ein moderner Regionalversicherer mit einem umfassenden

Produkt- und Serviceangebot. 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen der SV

ihre Vorsorge und den Schutz ihrer Vermögenswerte an. Die Gebäudeversicherung

ist noch immer ein Herzstück der SV, insbesondere in Baden-Württemberg und

Hessen ist die SV führend. In der Altersvorsorge zählt die SV zu den großen

Anbietern in Deutschland. Als einer der großen öffentlichen Versicherer steht

die SV für Sicherheit und Nähe. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Die SV ist Teil

der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Mitarbeitende im Innen- und

Außendienst.

