OTS: SHS Viveon AG / Schuhhersteller Rieker automatisiert sein ...

Schuhhersteller Rieker automatisiert sein Kreditmanagement mit SHS

Viveon

München (ots) - Mit dem schweizerischen Schuhhersteller Rieker entscheidet sich

eine weitere internationale Marke für die schnelle und sichere SHS Viveon

Kreditmanagement-Plattform

Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbieter

einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risk-, Fraud- und

Compliance-Prozessen, hat mit dem Schweizer Schuhbekleidungs-Hersteller Rieker

einen weiteren Neukunden gewonnen. Rieker nutzt künftig das DebiTEX-Modul der

SHS Viveon Plattform, um den gesamten Prozess des Kreditmanagements im

Unternehmen zu automatisieren. Mit der digitalen Lösung von SHS Viveon lässt

sich der enorme Aufwand, der bisher bei manuellen Bonitätsprüfungen und

Warenkreditversicherungs-Prozessen für die weltweit rund 9.000 Geschäftskunden

von Rieker angefallen ist, drastisch reduzieren.

Ralph Schuler, CEO der SHS Viveon AG, betont: "Mit der Umstellung auf unsere

Plattform-Lösung wird Rieker seine Prüfungen bei Warenkreditversicherungen nicht

nur deutlich effizienter und schneller durchführen können, sondern auch von der

größeren Sicherheit eines vollautomatisierten Prozesses profitieren. Darüber

hinaus kann Rieker in Zukunft verändernde Rahmenbedingungen in Teilmärkten in

Echtzeit erkennen und jederzeit flexibel darauf reagieren."

Rieker ergänzt: "Unter den Anbietern von digitalen Kreditmanagement-Tools hat

uns die SHS Viveon-Plattform unter anderem deshalb überzeugt, weil das System

eine durchgängige, jederzeit um weitere Komponenten erweiterbare Gesamtlösung

darstellt und außerdem durch spezifische Länderinformationen flexibel auf allen

Märkten der Welt einsetzbar ist."

Als einer der ersten Kunden kann Rieker die neue digitale Infrastruktur von SHS

Viveon in der Microsoft Azure Cloud nutzen, und so den internen

IT-Betriebsaufwand minimieren. Nach dem bereits gestarteten Onboarding-Prozess

soll die Umstellung auf die SHS Viveon Plattform spätestens bis zum Beginn des

Weihnachtsgeschäfts abgeschlossen sein.

Über SHS Viveon

SHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und

regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS

Viveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams die

automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem

flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten

Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und

Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon

wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München

gelistet.

ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK

http://www.shs-viveon.com/

Über Rieker

1874 im Schwarzwald gegründet, produzierte Rieker ursprünglich Schuhe für die

wohlhabenden Bewohner Norditaliens. Schon damals erwarb sich Rieker einen Ruf

für Qualitätsarbeit und erreichte einen hohen Bekanntheitsgrad in Mitteleuropa.

Das Unternehmen befindet sich auch heute noch in fünfter Generation in

Familienbesitz und dank einer konsequenten Marken-Strategie werden die

Rieker-Schuhe inzwischen weltweit für den hohen Tragekomfort und die modische

Ausrichtung geschätzt. Rieker versorgt etwa 9.000 unabhängige Einzelhändler,

hauptsächlich in Europa, mit Schuhen und Accessoires. Um den Ansprüchen seiner

speziellen Konstruktionen gerecht zu werden und um schnell auf Modetrends

reagieren zu können, wird praktisch alles, was Rieker verkauft, auch von Rieker

produziert. Der Firmensitz der Rieker Holding AG befindet sich in Thayngen /

Schweiz. Rieker beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und vertreibt die

Marken Rieker und Remonte in über 60 Länder.

