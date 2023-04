OTS: Roland Berger / Private Equity: Mangelnde Verfügbarkeit von ...

Private Equity: Mangelnde Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen dämpft

Transaktionsgeschehen (FOTO)

München (ots) -

- Höchstes Wachstum an M&A-Aktivitäten in 2023 in den nordischen Ländern sowie

in Spanien und Portugal

- Starker Fokus auf Small- und Mid-Cap Segmente

- Primärinvestitionen (68 %) und Public-2-Private Investments (55 %) bilden den

Schwerpunkt der PE-Aktivitäten

Europas Private Equity-Branche blickt zunächst eher verhalten auf das laufende

Jahr. So gehen knapp 60 Prozent der Experten davon aus, dass die Zahl der

M&A-Deals mit PE-Beteiligung etwa auf niedrigem Vorjahresniveau liegen wird.

Gründe hierfür sind geopolitische Risiken sowie steigende Zinsen. Die deswegen

reduzierte Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungsmitteln wird als zentrale

Stellschraube für die weitere Entwicklung gesehen. Zu diesen Ergebnissen kommt

der "European Private Equity Outlook 2023", für den Roland Berger europaweit

rund 1.700 PE-Experten befragt hat.

"Die derzeit große wirtschaftliche und politische Unsicherheit hinterlässt auch

in der Private Equity-Branche ihre Spuren", sagt Christof Huth, Partner bei

Roland Berger. "Corona wird nicht mehr als belastender Faktor betrachtet. Die

Fremdfinanzierung ist hingegen absolut dominierend und ein Ergebnis der

Zinsentwicklung. Externe Finanzierungen für große Deals sind im aktuellen

wirtschaftlichen Umfeld eher schwierig zu bekommen. Daher rückt in diesem Jahr

die Value Creation innerhalb der Portfoliounternehmen zunehmend in den Fokus.

Der Markt bietet jedoch auch genug interessante Assets im Small- und

Mid-Cap-Segment. Die PE-Branche zieht wieder verstärkt gelistete Unternehmen und

Primärinvestitionen in Betracht."

Die Situation stellt sich in den verschiedenen europäischen Ländern recht

unterschiedlich dar: Während die Experten für die nordischen Länder, Spanien und

Portugal zum Teil mit einem Wachstum der M&A-Aktivitäten von mehr als 10 Prozent

rechnen, sind die Aussichten für Italien, Mittel- und Osteuropa sowie

Großbritannien eher pessimistisch. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz

erwarten die Befragten allenfalls ein leichtes Plus.

Fremdfinanzierungen als entscheidender Treiber

Nahezu alle PE-Experten bewerten die Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen (91%;

2022: 35%) sowie die allgemeine Wirtschaftslage (90%, 2022: 74%) als die

wichtigsten Einflussfaktoren für die weitere Entwicklung in 2023. Nach Ansicht

von knapp sechs von zehn Befragten haben die hohen Energiekosten und das

Verbrauchervertrauen einen großen Einfluss auf die PE-Aktivitäten. Mit nur 4

Prozent der Nennungen spielt die Corona-Pandemie kaum mehr eine Rolle (2022:

45%).

PE-Trends für 2023: Primärinvestitionen, Pharmabranche und Small-Caps

Primärinvestitionen, sprich Mehrheits- (44%) und Minderheitsbeteiligungen (24%),

werden in Summe von über zwei Drittel der PE-Experten als wichtigste

Investitionsquelle angesehen. Diese Investitionen bieten nach wie vor ein

erhebliches Value Creation Potenzial, das für PE-Firmen zu einer Priorität

geworden ist. Den stärksten Attraktivitätszuwachs verzeichnen börsennotierte

Unternehmen mit 55 Prozent, gegenüber 13 Prozent im Jahr 2022. Secondary

Buy-Outs werden mit nur noch 19 Prozent (2022: 60 %) der Nennungen als am

wenigsten relevant betrachtet.

Als attraktivste Zielbranchen gelten weiterhin Pharma & Gesundheit sowie

Technologie & Software. 67 bzw. 61 Prozent der Experten rechnen hier mit einer

hohen Zahl von Transaktionen mit PE-Beteiligung. Neu auf Platz drei liegt der

Energiebereich mit 43 Prozent - dieser lag 2022 noch auf Rang fünf hinter

Business Services und Infrastruktur. "Assets im Sektor Erneuerbare Energien

werden für Private Equity Fonds immer interessanter. Im Zuge der Energiewende

spielen sie eine wichtige Rolle für künftige Investitionen", so Huth.

Mit Blick auf die Transaktionsvolumen, werden in den Segmenten Small-Cap (Deals

von bis zu 100 Millionen Euro) und Mid-Cap (100 bis 249 Millionen Euro) die

meisten Aktivitäten gesehen. Denn diese sind den Studienautoren zufolge weniger

abhängig von großen externen Finanzierungen. Ferner ist die Zahl der Befragten

stark gestiegen, die der Meinung sind, dass die Vermögenswerte fair bewertet

werden - auf 21 Prozent gegenüber 8 Prozent in 2022.

ESG wird zum zentralen Wertschöpfungshebel

Das Thema Value Creation bekommt einen immer größeren Stellenwert: 89 (2022:

54%) bzw. 92 Prozent (2022: 71%) der Befragten glauben, dass es im Jahr 2023

bzw. in den nächsten 5 Jahren eine wichtige oder sehr wichtige Rolle spielen

wird. "Insbesondere in Zeiten steigender Zinsen sind die Anleger ständig auf der

Suche nach zusätzlicher Value Creation, die über das bloße Kaufen zu niedrigen

Preisen und Verkaufen zu hohen Preisen hinausgeht", sagt Huth. "Als zentrale

Wertschöpfungsmaßnahmen der kommenden fünf Jahre gelten laut unserer

Expertenbefragung die Beachtung von ESG-Faktoren, Zyklusresistenz sowie die

Digitalisierung von Portfoliounternehmen."

Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen: https://content.rolandber

ger.com/hubfs/07_presse/23_2033_FLY_PE_Outlook_2023-04.pdf

Roland Berger ist die einzige Strategieberatung europäischer Herkunft mit einer

starken internationalen Präsenz. Als unabhängige Firma, im alleinigen Besitz

unserer Partnerinnen und Partner, sind wir mit 51 Büros in allen wichtigen

Märkten präsent. Unsere 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnet eine

einzigartige Kombination aus analytischem Denken und empathischer Einstellung

aus. Angetrieben von unseren Werten Unternehmergeist, Exzellenz und Empathie

sind wir überzeugt davon, dass Wirtschaft und Gesellschaft ein neues,

nachhaltiges Paradigma benötigen, das den gesamten Wertschöpfungskreislauf im

Blick hat. Durch die Arbeit in kompetenzübergreifenden Teams über alle

relevanten Branchen und Geschäftsfunktionen hinweg bietet Roland Berger weltweit

die beste Expertise, um die tiefgreifenden Herausforderungen unserer Zeit heute

und morgen erfolgreich zu meistern.

Pressekontakt:

Maximilian Mittereder

Head of Corporate Communications & PR

Tel.: +49 160 744 8180

E-Mail: mailto:Maximilian.Mittereder@rolandberger.com

http://www.rolandberger.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32053/5480121

OTS: Roland Berger