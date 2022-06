OTS: RheinEnergie AG / RheinEnergie stellt Zahlen für 2021 vor - / Ergebnis ...

RheinEnergie stellt Zahlen für 2021 vor - / Ergebnis nach Steuern bei

173 Millionen Euro

Köln (ots) - Der Kölner Energieversorger und -dienstleister RheinEnergie weist

für das Berichtsjahr 2021 trotz der vielfältigen Herausforderungen durch die

Corona-Pandemie unverändert gute finanzwirtschaftliche Kennziffern auf. Ein

wesentlicher Grund dafür ist, dass die RheinEnergie durch die Abdeckung aller

Wertschöpfungsstufen sehr robust aufgestellt ist und hierdurch auch die bereits

im Herbst vergangenen Jahres einsetzenden Energiepreisvolatilitäten sehr gut

abfedern konnte.

Bei der Jahrespressekonferenz hat die RheinEnergie ihre Geschäftszahlen für das

Jahr 2021 vorgestellt. Der Umsatz ohne Energiesteuer der RheinEnergie

(Einzelabschluss) liegt für 2021 bei rund 2,52 Milliarden Euro (2020: 2,47

Milliarden Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das EBITDA für das

abgelaufene Geschäftsjahr, beträgt 245 Millionen Euro, gegenüber 239 Millionen

Euro im Jahr 2020. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) liegt im

Berichtsjahr bei 191 Millionen Euro, gegenüber 189 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich für 2021 auf 180 Millionen Euro,

gegenüber rund 177 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmensergebnis beträgt

für das Jahr 2021 rund 173 Millionen Euro. Damit liegt es rund drei Millionen

Euro über dem Ergebnis des Vorjahres (170 Millionen Euro).

Neben den Corona-bedingt rückläufigen Mengen und des einhergehend deutlich

verminderten Ergebnisses im regulierten Netzgeschäft, haben vor allem die im

Vorjahr begonnenen Maßnahmen zur Reorganisation des Lieferanten sowie der

Erzeugungsbereich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Insbesondere hierdurch

und bedingt durch Einmaleffekte des Vorjahres konnte sich das operative Ergebnis

um 62 Millionen Euro auf 192 Millionen Euro steigern. Der im Vorjahr erfolgte

Verkauf einer wesentlichen Beteiligung führt im Berichtsjahr zu geringeren

Erträgen aus Ausschüttungen von Beteiligungen.

Vom Ergebnis nach Steuern erhält der Gesellschafter

Westenergie AG eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG von 28 Millionen Euro (im

Vorjahr 30 Millionen Euro). Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis wurde den

Gewinnrücklagen ein Betrag in Höhe von zehn Millionen Euro (im Vorjahr acht

Millionen Euro) zugeführt. Demzufolge wird ein Gewinn in Höhe von 135 Millionen

Euro an den mit 80 Prozent beteiligten Mehrheitsgesellschafter GEW Köln AG

abgeführt.

Das Investitionsvolumen ist mit 114 Millionen Euro geringer als mit 147

Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Investitionen flossen zu einem signifikanten

Teil in die Infrastruktur, vor allem in Umspann- und Verteilungsanlagen sowie in

die Netze, die insbesondere vor dem Hintergrund eines voranschreitenden Ausbaus

der Elektromobilität und dezentraler Einspeisungen, z. B. Photovoltaik, weiter

ausgebaut werden müssen. Damit betreibt die RheinEnergie nicht nur aktive

Daseins-, sondern auch Zukunftsvorsorge.

Der Personalbestand des Unternehmens ist planmäßig leicht zurückgegangen. Er lag

im Jahresmittel 2021 bei 2.713 (jeweils ohne Auszubildende und Beschäftigte in

der Freistellungsphase der Altersteilzeit).

Absatzzahlen RheinEnergie (Einzelabschluss)

Der vertriebliche Stromabsatz von 10,38 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2020

ist auf 10,90 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2021 gestiegen.

Im Privat- und Gewerbekundensegment ging der Stromabsatz um 1,4 Prozent

gegenüber dem Vorjahr zurück. Individuell höhere Verbräuche bedingt durch

Homeoffice wirkten absatzsteigernd, jedoch wurde dies durch gegenüber dem

Vorjahr sinkende Kundenzahlen überkompensiert. Im Sonderkundensegment konnte bei

gesteigerter Akquisetätigkeit ein Zuwachs um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr

erzielt werden. In beiden Segmenten konnten die Plan-Absatzzahlen für 2021

übertroffen werden.

Beim Erdgasverkauf konnte die RheinEnergie allein 8,31 Milliarden

Kilowattstunden absetzen. Der deutlich angestiegene Erdgasabsatz für Privat- und

Gewerbekunden aufgrund der niedrigeren Durchschnittstemperaturen hat die

geringeren Absatzmengen bei einigen Industriekunden und Weiterverteilern

abfedern können. Damit liegt der Absatz des Jahres 2021 in diesem Segment 155

Millionen Kilowattstunden über dem Absatz aus dem Jahr 2020.

Der Fernwärmeabsatz lag unter anderem aufgrund der im Jahr 2021 vergleichsweise

niedrigeren Temperaturen mit 1,25 Milliarden Kilowattstunden über dem Wert des

Jahres 2020 mit 1,09 Milliarden Kilowattstunden. Dazu kommen noch 742 Millionen

Kilowattstunden an Wärmeverkauf aus dem Bereich des Energie-Contractings

(gegenüber 669 Millionen Kilowattstunden im Vorjahr). Der Verkauf von

Prozessdampf, insbesondere für die Industrie im Kölner Norden, lag vorwiegend

temperaturbedingt mit 541 Millionen Kilowattstunden über dem Wert des Vorjahres

in Höhe von 498.

Der Wasserabsatz lag bei 79,47 Millionen Kubikmetern und damit deutlich unter

den 85,31 Millionen Kubikmetern in 2020. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf

einen verringerten Betriebswasserverkauf aufgrund des Minderbedarfs der

Kundinnen und Kunden zurückzuführen.

Zahlen der RheinEnergie-Gruppe

In der RheinEnergie-Gruppe, zu der neben der RheinEnergie AG selbst die

wesentlichen Tochtergesellschaften im Kraftwerks-, Netz- und Handelsbereich

sowie Erneuerbare Energien zählen, ist der konsolidierte Umsatz von 4,04

Milliarden Euro im Jahr zuvor auf 5,01 Milliarden Euro gestiegen. Im

Stromverkauf blieben die Mengen in etwa konstant.

Im Gesamtabsatz an Gas hat die RheinEnergie-Gruppe mit rund 58,82 Milliarden

Kilowattstunden ihren Absatz (gegenüber 57,03 im Vorjahr) leicht erhöht.

Die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sehr stark gestiegenen Bezugskosten

führten dazu, dass die Preise vorrangig bei den Gewerbekunden gleichlaufend

angepasst werden mussten, was sich dementsprechend auch in höheren Umsatzerlösen

widerspiegelt.

Ausblick 2022

Die RheinEnergie AG plant für das Geschäftsjahr 2022 eine steigende

Umsatzentwicklung (ohne Strom- und Energiesteuer) auf rund 2,6 Milliarden Euro

und ein Ergebnis vor Ertragsteuern in einer Größenordnung von rund 165 Millionen

Euro. Bei den Investitionen steht neben laufenden Ersatz- und

Erweiterungsinvestitionen in das Netz der weitere Ausbau der Erneuerbaren

Energien im Vordergrund.

Insgesamt sind die Marktbedingungen vor dem Hintergrund des Krieges in der

Ukraine durch hohe Beschaffungspreise gekennzeichnet und sehr volatil. Die

konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

RheinEnergie sind derzeit nicht verlässlich abschätzbar. Insbesondere sind

negative Auswirkungen auf das Ergebnis aufgrund der hohen Volatilitäten nicht

auszuschließen. Zusammenfassend ist die RheinEnergie durch die gute und

diversifizierte Aufstellung in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen im

Marktvergleich jedoch gut positioniert.

Pressekontakt:

RheinEnergie AG

Unternehmenskommunikation

Christoph Preuß

Telefon: 0221 178-3035

E-Mail: mailto:presse@rheinenergie.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44075/5249291

OTS: RheinEnergie AG