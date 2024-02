OTS: Readly / Sind Geldanlagen (k)eine Frauensache? / Studie zeigt: Frauen ...

Sind Geldanlagen (k)eine Frauensache? / Studie zeigt: Frauen

investieren zwar weniger als Männer, planen ihre Finanzen aber

häufiger in Eigenregie (FOTO)

Berlin (ots) - Wie halten es die Deutschen mit ihren Finanzen? Die Ergebnisse

einer Umfrage von Readly, Deutschlands größtem digitalen Kiosk für Zeitungen und

Magazine, zeigen, wo und wie Frauen und Männer ihr Geld aktuell anlegen.

Finanzen gelten gemeinhin nicht als Frauensache. Gender Pay Gap, Gender Wealth

Gap und Gender Pension Gap sind nur einige Schlagworte, wenn es um Vermögen und

Finanzen von Frauen und Männern geht. Geringere Einkommen, geringere Vermögen,

niedrigere Renten. Finanzielle Gleichberechtigung? In Deutschland Fehlanzeige!

Von 12,1 Millionen Aktienbesitzer:innen in Deutschland sind im Jahr 2021 nur

etwa 4 Millionen Frauen.[1] 2022 haben Frauen 18 Prozent weniger pro Stunde

verdient als Männer.[2] Damit beziehen sie auch weniger Rente: 2021 waren die

Alterseinkünfte fast ein Drittel niedriger als die der Männer.[3] Wie sorgen sie

finanziell der sogenannten Gender-Pension-Gap im Alter vor? Im Rahmen einer

aktuellen YouGov-Umfrage hat Readly genau das herausgefunden.

Das Selbstbild der Frau

Wenn es um die Bewertung der eigenen Finanzkompetenz geht, zeigt die von Readly

in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage: Frauen schätzen sich eher schlecht ein. Nur

etwas mehr als die Hälfte von ihnen (54 Prozent)[4] hält sich für finanziell

kompetent, während über zwei Drittel der Männer (67 Prozent) sich selbstbewusst

in Sachen Finanzwissen geben. Im europäischen Ländervergleich fällt jedoch auf,

dass sich die deutschen Frauen am kompetentesten einschätzen, während z. B. nur

38 Prozent der Italienerinnen[4] und 45 Prozent der Schwedinnen[4] angeben, sich

gut mit Finanzthemen auszukennen. Dies steht im Gegensatz zu den europäischen

Männern, die sich viel häufiger als finanziell gebildet betrachten (ca. 50-65

Prozent). Hier bestätigt das Selbstbild der Frauen das Vorurteil, Finanzen seien

Männersache. Doch entspricht es auch der Realität?

"Readlys Umfrage hat gezeigt, dass Frauen den Männern in Sachen Finanzen in

nichts nachstehen müssen. Viele Frauen managen ihr Geld selbst und investieren.

Wir freuen uns über diese ermutigenden Ergebnisse und möchten noch mehr Frauen

animieren, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, um der Gender Pension Gap

vorzubeugen. Wirtschaftsjournalismus unterstützt bei diesem Lernprozess ganz

besonders. Es gibt so viele Magazininhalte, die Finanzen verständlich machen",

sagt Marie-Sophie von Bibra, Chief Marketing Officer bei Readly.

Selbstbestimmte Finanzen: Wer hat die Macht?

Selbst ist die Frau: Mehr Frauen (43 Prozent) als Männer (37 Prozent) planen ihr

monatliches Finanz-Budget allein. Auch bei der Verwaltung der Ausgaben beweisen

sie mehr Selbstständigkeit: 60 Prozent der Frauen managen ihre Ausgaben für

Einkäufe, Freizeitaktivitäten etc. selbst, während es bei den Männern nur etwas

mehr als die Hälfte (55 Prozent) sind. Mehr als ein Viertel tut dies gemeinsam

mit dem:der Partner:in (Frauen 28 Prozent; Männer, 30 Prozent). In den

Niederlanden sind Finanzen häufiger Partnersache, denn fast 50 Prozent der

Frauen dort verwalten gemeinsam mit ihrer:ihrem Partner:in die Finanzen.[4]

Wer ist hier der Sparfuchs?

Die Mehrheit der Deutschen legt Geld beiseite (74 Prozent). 23 Prozent der

Sparer:innen legen monatlich Summen zwischen 101 und 500 Euro beiseite, weitere

17 Prozent sogar noch höhere Beträge. In puncto Sparen zeigen sich auch

geschlechtsspezifische Unterschiede: Während 47 Prozent der Männer Summen über

101 Euro monatlich zurücklegen, tun dies nur 32 Prozent der Frauen.

Aktien, Anteile, Sparkonten - die beliebtesten Anlagestrategien

Bei der Art der Investitionen sind sich beide Geschlechter recht einig: Die

beliebteste Anlageform ist das risikoarme Sparkonto (Frauen: 34 Prozent, Männer

32 Prozent). Wertpapiere sind - in Deutschland - klare Männersache (17 Prozent),

nur 7 Prozent der Frauen tun es ihnen gleich. In Schweden sieht dieses Bild ganz

anders aus: Dort investieren 41 Prozent der Frauen und die Hälfte der Männer in

Wertpapiere.[4] Insgesamt zeigt sich aber dennoch, dass bei risikobehafteten

Anlagen wie Aktien Männer deutlich investitionsfreudiger sind: 26 Prozent der

Männer investieren in diese Anlageformen, wohingegen es bei den Frauen nur 12

Prozent sind. Besorgniserregend ist, dass 46 Prozent der Frauen angeben, nicht

zu investieren, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Bei den Männern geben

diesen Grund lediglich 31 Prozent der Befragten an. Leider fehlen auch vielen

Frauen in Italien (48 Prozent) und Frankreich (45 Prozent)[4] diese Mittel. Nur

in Schweden liegt der Anteil der Frauen, die keine finanziellen Mittel zum

Investieren zur Verfügung haben, unter 25 Prozent.

"Frauen sollten sich trauen, so früh wie möglich die Vorteile des Aktienmarkts

für ihre Altersvorsorge zu nutzen," betont auch die Finanzberaterin und

Bloggerin Hava Misimi . " Denn der Zinseszins-Effekt geht eher auf Zeit als auf

die Summe, die man investiert. Früh anfangen lohnt sich daher sehr stark - auch

mit kleinen Summen."

Vor der Anlage ist nach der Recherche

Jeder zweite Mann informiert sich online (50 Prozent) über seine Investitionen.

Nahezu jeder Dritte (30 Prozent) lässt sich bei seiner Bank beraten. Auch

Finanz- und Wirtschaftsmagazine und Zeitungen sind eine beliebte

Informationsquelle (28 Prozent). Frauen informieren sich etwas anders: Zwar

steht bei ihnen ebenfalls die Bankberatung (37 Prozent) und die Online-Recherche

hoch im Kurs (35 Prozent), Fachmagazine werden jedoch seltener zur Hand genommen

(15 Prozent)[4].

"Auffällig ist, dass nur 15 Prozent der befragten Frauen sich in den

Fachmagazinen über Finanzen informieren. Dabei bietet gerade

Qualitätsjournalismus geprüfte und zuverlässige Quellen, die bei

Vertrauensthemen enorm wichtig sind und eine gute Basis für Investitionen

bilden. Wir von Readly bieten mit 60 Magazinen aus dem Bereich Wirtschaft und

Finanzen eine breite Palette an Informationen, um sich Wissen anzueignen und

gute Finanzentscheidungen für die Zukunft zu treffen", so Marie-Sophie von Bibra

.

Ebenfalls bemerkenswert: Auf Freund:innen und Familie setzt jede vierte Frau (26

Prozent), während dies nur jeder fünfte Mann (20 Prozent) tut. So scheint das

weibliche Geschlecht persönliche Zweitmeinungen leicht zu bevorzugen.

Die Top-Quellen für Finanzwissen der Frauen:

1. Bank/der Bankberater (37 Prozent)

2. Online-Recherche (35 Prozent)

3. Freunde und Familie (26 Prozent)

4. Finanzmagazine (15 Prozent)

5. Social Media (14 Prozent)

Die Top-Quellen für Finanzwissen der Männer:

1. Online-Recherche (50 Prozent)

2. Bank/der Bankberater (30 Prozent)

3. Finanzmagazine (28 Prozent)

4. Freunde und Familie (20 Prozent)

5. Social Media (14 Prozent)

