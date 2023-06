OTS: OrangeGas Germany GmbH / 15 Jahre OG: Marktführer für klimaschonende ...

15 Jahre OG: Marktführer für klimaschonende Kraftstoffe auf

Expansionskurs (FOTO)

Verden/Heerenveen (ots) - Was vor 15 Jahren in den Niederlanden als OrangeGas

mit einer CNG-Tankstelle begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem schnell

wachsenden europäischen Unternehmen für klimaschonende Mobilität entwickelt. OG

Clean Fuels bietet heute regenerative Energie für alle Antriebsarten an. Egal ob

Pkw, Transporter oder Lkw - bei OG gibt es sämtliche verfügbaren Alternativen

zum Fahren mit fossilem Benzin und Diesel. Auf dem Ursprungsmarkt Niederlande

ist OG stetig gewachsen und heute Marktführer bei CNG-Tankstellen. In

Deutschland und Schweden stürmte das Unternehmen in dieser Branche in nur

wenigen Jahren auf Platz 1 in der Branche. Neben der neuen Landesgesellschaft in

Italien stehen besonders die Multifuel-Tankstellen mit Bio-CNG, Bio-LNG, grünem

Wasserstoff und Schnellladestationen in den drei Kernländern im Zentrum der

Wachstumsstrategie. HVO100 rundet die Produktpalette ab.

2008 begann die Erfolgsgeschichte von OG mit einer Idee am Gartentisch des

Gründers Marcel Borger; ein Jahr später ging die erste OG-Tankstelle in den

Niederlanden in Betrieb. Heute ist die Unternehmensgruppe in vier EU-Staaten

aktiv und macht mit fast 300 Standorten einem Umsatz von 200 Millionen Euro.

Damit ist OG Marktführer bei den konzernunabhängigen Anbietern nachhaltiger

Kraftstoffe.

Nach dem erfolgreichen Aufbau eines Netzes von mehr als 80 CNG-Tankstellen in

den Niederlanden kam 2017 der Schritt nach Deutschland. Hier betreibt OG

inzwischen mehr als 120 CNG-Tankstellen. Der Markteintritt in Schweden folgte

2019 mit fünf Stationen in der Region Helsingborg. 2022 erweiterte OG das

skandinavische Netz mit der Übernahme der Fordonsgas-Stationen auf insgesamt 50

Tankstellen. In diesem Jahr eröffnete die italienische OG-Tochter die ersten

beiden Tankstellen südlich der Alpen.

Neben dem Wachstum in den Niederlanden, Deutschland, Schweden sowie Italien

verfolgt OG ehrgeizige Pläne für die Expansion in einem halben Dutzend

EU-Staaten und Großbritannien. Bis 2030 soll ein Netz von mehr als 1.000

Standorten in ganz Europa mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro entstehen.

Damit will OG der größte unabhängige Anbieter in Europa werden, der

ausschließlich klimaschonende Kraftstoffe verkauft.

OG Dream Stations für 100 Prozent grüne Mobilität und Logistik

Während das bestehende Stationsnetz für Bio-CNG, Bio-LNG und grünen Wasserstoff

sowie Schnellladesäulen kontinuierlich ausgebaut und kundenorientiert verdichtet

wird, geht OG mit den sogenannten Dream Stations einen großen Schritt in

Richtung integrierter Anbieter für nachhaltige Antriebsenergie. Diese

Multifuel-Tankstellen bieten für alle Antriebe die nötige grüne Energie an einem

Standort. Erste OG Dream Stations sind in den Niederlanden bereits realisiert,

in Schweden und Deutschland stehen die ersten Planungen kurz vor der Umsetzung.

"Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz verschiedener regenerativer

Kraftstoffe unerlässlich ist, um die gesetzten Klimaziele in der EU zu erreichen

und eine nachhaltige, bezahlbare Mobilität für alle zu ermöglichen", begründet

Gründer und CEO Marcel Borger die Strategie von OG. Elektro- und

Wasserstoff-Fahrzeuge allein würden nicht ausreichen, um das Ziel einer

nachhaltigen Mobilität bis 2040 zu erreichen.

Die Strategie der Unternehmensgruppe passt OG individuell an die jeweiligen

Märkte an. So liegt in Deutschland der Fokus bei Tank- und Lade-Infrastruktur

für Lkw. Zwar stünden die OG-Stationen allen Fahrzeugen offen - aufgrund der

Rahmenbedingungen in Deutschland als Logistik-Drehscheibe im Zentrum Europas

habe der Straßengüterverkehr jedoch eine besondere Relevanz. Mit dem 2023 in

Betrieb genommenen Lkw-Basisnetz für Bio-CNG stellt OG sicher, dass Lkw

deutschlandweit zu 100 Prozent regenerativ und klimaschonend fahren können.

Regional verdichtet OG das Tankstellen-Netz nach Kundenbedürfnissen weiter und

ergänzt die Antriebsenergien durch den Aufbau eines Netzes mit

Multifuel-Tankstellen.Bei der Feier zum 15. Geburtstag von OG am 1. Juni in

Groningen sagte Borger vor Kunden, Partnern und Mitarbeitenden: "Wir blicken mit

Begeisterung in die Zukunft und auf die vor uns liegenden Möglichkeiten. Mit

Entschlossenheit werden wir weiterhin innovativ sein und unser Netz an

Tankstellen ausbauen. Gemeinsam werden wir den Übergang zu einer nachhaltigen

Mobilität beschleunigen und einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben. Die

Zukunft ist vielversprechend - wir sind bereit, eine führende Rolle auf dem Weg

zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Mobilität zu übernehmen."

