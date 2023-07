OTS: McMakler / McMakler schließt Finanzierungsrunde trotz schwieriger ...

McMakler schließt Finanzierungsrunde trotz schwieriger Marktlage

erfolgreich ab (FOTO)

Berlin (ots) -

- Bestandsinvestor Baillie Gifford führt Finanzierung an; Gründer und CEO Felix

Jahn investiert ebenso

- Finanzierungsrunde hat Volumen von rund 20 Millionen Euro

- Weitere Investitionen in Digitalisierung und Prozessautomatisierung geplant

- Jahn: "Das Vertrauen ist ein starkes Signal im aktuellen Marktumfeld."

McMakler hat eine von seinem Bestandsinvestor Baillie Gifford angeführte

Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Andere bestehende Investoren wie

Warburg Pincus, Frog Capital und IGP Capital beteiligen sich ebenfalls an der

Runde. Zusätzlich investiert Gründer und CEO Felix Jahn einen siebenstelligen

Betrag in McMakler. Das Volumen der neuen Finanzierung liegt bei rund 20

Millionen Euro. Mit dem zusätzlichen Kapital wird McMakler vor allem in die

weitere Digitalisierung und Automatisierung seiner operativen Prozesse

investieren, um Kunden im aktuell anspruchsvollen Marktumfeld noch mehr

Transparenz und Sicherheit rund um den Verkauf und Kauf von Immobilien zu

bieten.

"Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde bestätigt nicht nur die Qualität

unserer Arbeit, sondern zeigt auch, dass wir in Krisenzeiten erfolgreich am

Markt bestehen. Das Vertrauen, das uns unsere Bestandsinvestoren - allen voran

Baillie Gifford - entgegenbringen, ist ein starkes Signal im aktuellen

Marktumfeld" , sagt Felix Jahn. "Wir werden gezielt weiter in Digitalisierung

und in die Automatisierung unserer operativen Prozesse investieren und den

Verkauf von Immobilien für unsere Kunden somit noch effizienter gestalten."

Baillie Gifford setzt auf McMakler

Das global agierende Investmenthaus Baillie Gifford investiert zum zweiten Mal

in McMakler. Im Januar 2022 hat Baillie Gifford bereits eine Finanzierungsrunde

mit einem zweistelligen Millionenbetrag angeführt. Das als Partnerschaft

organisierte Unternehmen mit Sitz in Edinburgh investiert in aussichtsreiche

Wachstumsfirmen. Dabei identifiziert Baillie Gifford Unternehmen mit

transformativem Potenzial, um diese über Zeithorizonte von fünf bis zehn Jahren

oder länger zu unterstützen. Zu den Portfoliounternehmen von Baillie Gifford

gehören unter anderem Amazon, Tesla und Spotify, aber auch deutsche Unternehmen

wie Zalando und HelloFresh.

"Trotz der herausfordernden Marktbedingungen hat McMakler gezeigt, dass es in

der Lage ist, sein starkes Geschäftsmodell auszuspielen, Chancen in einem

volatilen Markt zu erkennen und zu nutzen. Wir sind beeindruckt von der Agilität

und dem Innovationsgeist, mit dem McMakler seine Vision verfolgt und sich als

Vorreiter in der Immobilienbranche positioniert. Wir glauben fest an die Vision

des Unternehmens und seine Fähigkeit, den Markt zu gestalten und einen

nachhaltigen Mehrwert für Kunden zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass

McMakler gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen wird und seine Position in

der Immobilienbranche weiter ausbauen kann" , sagt Peter Singlehurst,

Investmentmanager bei Baillie Gifford.

Über McMakler

McMakler ( http://www.mcmakler.de ) ist ein in Deutschland und Österreich

aktiver Full-Service Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt rund

350 eigene Immobilienmakler an über 30 Standorten, die sich hervorragend mit den

regionalen Gegebenheiten auskennen. Sie werden unterstützt durch rund 400

Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und

Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist eines der

Top-Maklerunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe

Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf

aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler 2015 als Gründungsinvestor

und Executive Chairman und ist seit 2018 auch CEO.

Pressekontakt:

McMakler | Elina Vorobjeva |Head of PR

E-Mail: mailto:presse@mcmakler.de | Telefon: +49 (0) 30 555 744 917

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118772/5548388

OTS: McMakler