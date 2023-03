OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG / Nachfrage nach Immobilien im ...

Nachfrage nach Immobilien im Osten bleibt hoch / LBSI erzielt 2022

zweitbestes Geschäftsergebnis in ihrer Firmengeschichte

Potsdam (ots) - Der Wunsch nach Wohneigentum ist in Ostdeutschland nach wie vor

weit verbreitet. "Wir konnten angesichts der anhaltend hohen Nachfrage und durch

die seit Jahrzehnten bewährte enge Kooperation mit den Ostdeutschen Sparkassen

und der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG 2022 das zweitbeste Ergebnis

unserer Unternehmensgeschichte erzielen. Damit haben wir unsere Position als das

marktführende Maklerunternehmen für Wohnimmobilien in Ostdeutschland behauptet",

bilanziert Mathias Wahsenak, Sprecher der Geschäftsführung der LBS Immobilien

GmbH Potsdam (LBSI).

Die Maklerinnen und Makler aus Sparkassen und LBS vermittelten insgesamt 3.650

Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen von 799 Millionen Euro. Im Vergleich zu

dem bisherigen Rekordjahr 2021 ist das nur ein geringfügiger Rückgang um 1,5

Prozent.

Angebotsverknappung bei Bestandsimmobilien

Ostdeutschland hat in den letzten 30 Jahren einen bemerkenswerten Aufholprozess

vollzogen. Wohnte unmittelbar nach der Wende nur gut jeder vierte Haushalt im

Wohneigentum, ist es nun mehr als jeder dritte. Die anhaltende Niedrigzinsphase

mit historisch günstigen Konditionen für die Eigenheimfinanzierung erzeugte eine

kontinuierlich steigende Nachfrage.

"Die günstigen Zinsen feuerten diese an, und das führte in den letzten Jahren zu

einer deutlichen Verknappung des Immobilienangebotes", so Mathias Wahsenak.

Dieser Umstand ließ die Immobilienpreise in den meisten Regionen Ostdeutschlands

ansteigen. Insbesondere die Ballungsräume und die exponierten Standorte

profitierten in besonderem Maße. So erhöhte sich zum Beispiel in 2022 der

durchschnittliche Kaufpreis der durch die LBSI vermittelten Immobilien im

Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf rund 219.000 Euro. "Der

durchschnittliche Kaufpreis einer durch uns vermittelten Immobilie lag im Jahr

2012 bei rund 97.500 Euro. Das ist mehr als eine Verdopplung in zehn Jahren",

stellt Mathias Wahsenak heraus.

Zinswende sorgt für Kaufzurückhaltung

Die äußerst attraktiven Konditionen für die Finanzierung der eigenen vier Wände

konnten über lange Jahre steigende Preise kompensieren. "Die plötzliche

Zinswende hat zu einer Verdreifachung der Darlehenskonditionen innerhalb von nur

sechs Monaten geführt und Immobilienkäuferinnen und -käufer auf dem falschen Fuß

erwischt. Viele Vorhaben lassen sich nun nicht mehr realisieren", erklärt

Mathias Wahsenak. Interessenten warten erst einmal die weitere Entwicklung ab

und nutzen die Zeit beispielsweise zum Aufbau eines Bausparguthabens.

"In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres konnten wir eine deutliche

Kaufzurückhaltung feststellen", sagt Mathias Wahsenak. Die Nachfrage nach

Neubauprojekten und Bauträgerimmobilien sowie nach klassischen Anlageimmobilien

ist inzwischen fast vollständig eingebrochen. Gebrauchte Wohnimmobilien zur

Selbstnutzung werden zwar nach wie vor gesucht, aber oftmals passen die

Preisvorstellungen der Verkäuferinnen und Verkäufer nicht mit den Vorstellungen

oder Budgets der Interessenten zusammen.

Es deutet sich an, dass die Zinsen preisdämpfend auf den Bestandsimmobilienmarkt

wirken werden. Die Überhitzung der vergangenen Jahre reguliert sich. Überteuerte

Preisvorstellungen von Verkäuferinnen und Verkäufern besonders in zweit- oder

drittklassigen Lagen werden sich wieder normalisieren. "In den letzten Monaten

erleben wir eine deutliche Zunahme des Immobilienangebotes am Markt. Das wird

den Preisdruck und den Wettbewerb unter den Verkäuferinnen und Verkäufern

erhöhen", ist sich Mathias Wahsenak sicher. "Einen Crash der Immobilienpreise

bei Bestandsimmobilien werden wir aber nicht erleben", ergänzt er.

Die jüngste Explosion der Energiepreise hat indes dafür gesorgt, dass die

Bedeutung der Verbrauchswerte bei Gebrauchtimmobilien zunimmt. "Ich gehe davon

aus, dass es in absehbarer Zeit zu einer stärkeren Differenzierung der Angebote

nach Nutzungsart, Lagekriterien und energetischem Gebäudezustand kommen wird",

ist sich Mathias Wahsenak sicher. Es könnte sogar darauf hinauslaufen, dass

jüngere Bestandimmobilien oder gut sanierte Altbauten mit günstigen

Energiekennwerten noch im Preis zulegen werden und angesichts immer stärker

steigender Kosten die Alternative zu Neubaueigenheimen werden.

Wie das Statistische Bundesamt im Februar zu seiner vierteljährlichen Statistik

mitteilte, verteuerte sich der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im

November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,9 Prozent. Das erhöht die

Attraktivität von Gebrauchtimmobilien. Insgesamt dürfte der Preisanstieg der

letzten Jahre angesichts der geänderten Rahmenbedingungen gestoppt sein, und

moderate Preiskorrekturen dürften zu einer Normalisierung der aktuellen

Situation führen.

Wohneigentum bleibt finanzierbar

Historisch betrachtet befinden sich die Zinsen für Immobilienfinanzierungen

aktuell immer noch auf einem vergleichsweise günstigen Niveau. Zum Vergleich:

Vor acht Jahren lagen die Zinsen schon einmal bei vier Prozent. Und vor 25

Jahren mussten Immobilienfinanziererinnen und -finanzierer mit neun Prozent mehr

als doppelt so hohe Konditionen schultern.

Damit bleibt der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum für breite

Bevölkerungsschichten interessant. "Die eigenen vier Wände versprechen Schutz

vor Mietsteigerungen und Wohnungskündigung sowie eine Wohlfühlrendite, die sich

in einer größeren Gestaltungs- und Entfaltungsfreiheit ausdrückt", ist Mathias

Wahsenak überzeugt. Darüber hinaus steht bei Rentenbeginn - oder auch schon

früher - schuldenfreies Wohneigentum nach wie vor als sichere Altersvorsorge

hoch im Kurs. Schließlich entfällt nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben und

damit einhergehenden engeren finanziellen Spielräumen die Miete als für das

alltägliche Leben wesentlicher Kostenfaktor.

Deshalb waren und sind selbstgenutzte Immobilien bei einer langfristigen

Betrachtung immer eine gute Wahl. Schließlich stellt bezahltes Wohneigentum in

den meisten Haushalten den höchsten Vermögenswert dar.

Im Vergleich zu vielen Regionen der alten Bundesländer sind die Preise in

Ostdeutschland noch vergleichsweise günstig. Dadurch wird Wohneigentum auch

künftig für viele Menschen finanzierbar bleiben. "Von daher erwarten wir zum

Jahresende 2023 wieder ein gutes Geschäftsergebnis", zeigt sich Mathias Wahsenak

optimistisch.

