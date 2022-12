OTS: KfW / KfW-ifo-Fachkräftebarometer: Fast jedes zweite Unternehmen klagt ...

KfW-ifo-Fachkräftebarometer: Fast jedes zweite Unternehmen klagt über

fehlendes Fachpersonal

Frankfurt am Main (ots) -

- Fachkräftemangel verstärkt sich 2022 weiter, 45,7 % der deutschen Unternehmen

im Oktober betroffen

- Knappheit in allen Wirtschaftsbereichen, am stärksten bei den Dienstleistern

- Ohne Gegensteuern sorgen demografischer Wandel und sinkende

Arbeitsproduktivität für Phase dauerhaft schrumpfenden BIPs

Aktuell erleben 45,7 % der Unternehmen in Deutschland eine Behinderung ihrer

Geschäftstätigkeit durch fehlendes Fachpersonal. Das zeigt das aktuelle

KfW-ifo-Fachkräftebarometer. Durch die wirtschaftliche Abschwächung und die

eingetrübten Konjunkturerwartungen haben sich die Arbeitskräftenachfrage und die

Fachkräfteknappheit gegenüber dem 3. Quartal zwar leicht abgeschwächt. Aber

gegenüber dem Vorjahr hat sich der Fachkräftemangel im Jahr 2022 trotz der

weiter lodernden Ukraine-Krise noch einmal verstärkt.

Im Herbst 2022 fehlt es weiterhin in allen Wirtschaftszweigen an fachlich

qualifizierten Mitarbeitenden. Spitzenreiter bleibt der Dienstleistungssektor,

in dem aktuell jedes zweite Unternehmen über fehlendes Fachpersonal klagt (48,2

%). Es folgt das Verarbeitende Gewerbe mit einer Betroffenheit von 42,1 % der

Firmen vor dem Handel (37,6 %) und dem Bau (37 %).

Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell am Rande einer Rezession. Dennoch

stellen zahlreiche Unternehmen weiter ein. Im November waren bei der

Bundesagentur für Arbeit 823.000 offene Stellen gemeldet, erheblich mehr als vor

Beginn der Corona-Krise. Setzt sich die wirtschaftliche Erholung ab dem Frühjahr

nächsten Jahres fort, wird die Arbeitskräftenachfrage wieder stärker steigen. Im

Durchschnitt dauert es 5 Monate, bis eine gemeldete offene Stelle besetzt werden

kann. Diese so genannte Vakanzzeit stieg im Jahr 2022 steil an, 2021 lag sie

noch bei 4 Monaten, 2010 bei 2 Monaten.

Die Arbeitslosen in Deutschland können nur begrenzt dazu beitragen, die offenen

Stellen zu besetzen, denn die Hälfte von ihnen ist lediglich als Helfer

qualifiziert und bräuchte für 80 % der gemeldeten offen Stellen erst eine

Berufsausbildung. 1,3 Millionen arbeitslosen Hilfskräften stehen nur 184.000

gemeldete offene Hilfskraftstellen gegenüber.

Die Zahl der gesamtwirtschaftlich geleisteten Arbeitsstunden ist im Jahr 2022

zwar wieder gestiegen. Sie ist aber niedriger als vor der Corona-Krise, weil die

Erwerbstätigen pro Kopf weniger Stunden arbeiten. Die Arbeitsproduktivität je

Erwerbstätigen stagnierte in den letzten 5 Jahren fast. Hält dies an, während

die Erwerbstätigenzahl demografisch bedingt abnimmt, könnte bereits in 3 bis 4

Jahren eine Phase dauerhaft schrumpfenden Bruttoinlandsprodukts eintreten. Dies

wäre von der Wirkung her etwa so, als befände sich Deutschland in einer

andauernden Rezession.

"Deutschland steht vor einem demografischen Strukturwandel von historischer

Dimension. Bei einem Zuwanderungssaldo von Null würde die Zahl der Einwohner im

Erwerbsalter von 20 bis 66 bis 2040 um 9,3 Millionen Personen oder 18 % sinken.

Ohne zügiges und ausreichendes Gegensteuern wird die Fachkräfteknappheit daher

weiter zunehmen", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Der

demografische Wandel reicht derart weit, dass an mehreren Hebeln gleichzeitig

angesetzt werden muss, um den Wohlstand zu sichern und zugleich die großen

Herausforderungen zu bewältigen, allen voran die Transformation zur grünen und

digitalen Wirtschaft. Vor allem eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung aller

derjenigen, die schon in Deutschland sind, nämlich von Frauen, älteren

Beschäftigten, geringfügig Beschäftigten und Arbeitslosen spielt eine zentrale

Rolle. Dazu kommt die Notwendigkeit einer gezielten Zuwanderung in den

Arbeitsmarkt. Zudem braucht es eine höhere Arbeitsproduktivität, die den

Fachkräftebedarf, dort wo Fachkräfte fehlen, verringert."

Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer erscheint zweimal jährlich, jeweils im

Frühsommer und im Herbst. Die aktuelle Ausgabe ist ebenso wie die Studie von KfW

Research zum Thema Fachkräftezuwanderung abrufbar unter:

KfW-ifo-Fachkräftebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/

Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Fachkr%C3%A4ftebarome

ter/)

Zur Konstruktion und Interpretation des KfW-ifo-Fachkräftebarometers

Für das KfW-ifo-Fachkräftebarometer wertet KfW Research die ifo

Konjunkturumfragen aus, aus denen unter anderem auch der bekannte

ifo-Geschäftsklimaindex berechnet wird. Im Fachkräftebarometer wird über den

Anteil der Unternehmen in Deutschland berichtet, die angeben, dass ihre

Geschäftstätigkeit derzeit durch Fachkräftemangel behindert wird. Hierzu werden

einmal pro Quartal rund 9.000 Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen

Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Handel sowie Dienstleistungen (ohne

Kreditgewerbe, Versicherungen und Staat) befragt, darunter rund 7.500

Mittelständler. Neben einem Gesamtindikator zum Fachkräftemangel in der

deutschen Wirtschaft sowie Indikatoren für verschiedene Sektoren und Regionen,

können die Daten auch unternehmensgrößenbezogen nach Mittelständlern und

Großunternehmen getrennt ausgewertet werden. Dabei zählen grundsätzlich

diejenigen Unternehmen zu den Mittelständlern, die nicht mehr als 500

Beschäftigte haben und maximal 50 Mio. EUR Jahresumsatz erzielen. Zur Erhöhung

der analytischen Trennschärfe müssen diese quantitativen Abgrenzungen allerdings

beim Einzelhandel (maximal 12,5 Mio. EUR Jahresumsatz), beim Bauhauptgewerbe

(bis zu 200 Beschäftigte) und bei den Dienstleistungen (maximal 25 Mio. EUR

Jahresumsatz) enger gezogen werden. Alle Unternehmen, die mindestens einen

dieser Grenzwerte überschreiten, werden als Großunternehmen klassifiziert.

