OTS: KfW / KfW-Verwaltungsrat bestellt Frau Katharina Herrmann zum Mitglied ...

KfW-Verwaltungsrat bestellt Frau Katharina Herrmann zum Mitglied des

Vorstands der KfW Bankengruppe

Frankfurt am Main (ots) -

- Zuständigkeit für das inländische Fördergeschäft

- Bestellung für drei Jahre bis April 2026

Der KfW-Verwaltungsrat hat Frau Katharina Herrmann zum 8. April 2023 für drei

Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt. Dies erklärten der

Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates Herr Christian Lindner, Bundesminister der

Finanzen und der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Robert Habeck,

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, im Anschluss an die Sitzung des

KfW-Verwaltungsrates vom 30. März 2023.

Frau Katharina Herrmann (54), die seit dem 8. April 2022 die Funktion einer

Generalbevollmächtigten in der KfW Bankengruppe innehat, wird nun im Vorstand

die Verantwortung für das inländische Fördergeschäft übernehmen.

Vor Eintritt in die KfW arbeitete Katharina Herrmann viele Jahre bei der ING

Group, zuletzt als Head of Platforms and New Business bei der ING-DiBa AG in

Frankfurt (2018 bis Ende 2021) sowie parallel als Global Head of Platforms and

Beyond Banking bei der ING Group in den Niederlanden (2018 bis Ende 2020). Davor

war Herrmann Mitglied des Vorstands der ING-DiBa AG in Frankfurt (2011 bis 2017)

sowie Chief Executive Officer der ING-DiBa Direktbank Austria (2007 bis 2010).

Zuvor bekleidete sie seit 1998 verschiedene leitende Funktionen im Marketing der

ING-DiBa AG in Frankfurt.

Katharina Herrmann ist Diplom-Betriebswirtin (FH) von der Fachhochschule

Wiesbaden und hat davor eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Nassauischen

Sparkasse, Wiesbaden absolviert.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW Bankengruppe, Stefan Wintels erklärt: "Ich

freue mich, dass Katharina Herrmann uns jetzt im Vorstandsteam unterstützt. Vor

uns liegen große gesellschaftliche Aufgaben, die wir als KfW begleiten werden.

Katharina Herrmann ist eine anerkannte Expertin im Bereich des digitalen

Bankings und der Produktentwicklung. Durch ihre Expertise und Marktkenntnis wird

sie die Weiterentwicklung des inländischen Fördergeschäftes der KfW stark

vorantreiben und so einen wichtigen Beitrag auf dem Weg der KfW zu der digitalen

Transformations- und Förderbank leisten."

Mit Bestellung von Frau Herrmann ist der Vorstand nun wieder paritätisch

besetzt.

Lebenslauf und Pressebilder finden Sie auf der Internetseite der KfW unter:

http://www.kfw.de/vorstand

Ein Pressebild von Herrn Christian Lindner und Frau Katharina Herrmann finden

Sie unter:

https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-195405

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Dr. Michael Helbig

Tel. +49 (0)69 7431 2277, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: mailto:Michael.Helbig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5476416

OTS: KfW