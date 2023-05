OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Niedrigwasser-Chemikalientanker Stolt

Ludwigshafen

Frankfurt am Main (ots) -

- Das innovative Schiffskonzept mit spezieller Leichtbauweise ermöglicht hohe

Zuladungen auch bei extremem Niedrigwasser auf dem Rhein

- BASF und Stolt Tankers stellen den innovativen Tanker bei der Schiffstaufe vor

- Einsatz für BASF begann Ende April 2023

- Die Stolt Ludwigshafen wird einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der

Materialversorgung und Wettbewerbsfähigkeit des BASF-Standortes Ludwigshafen

leisten

Am 26. Mai 2023 wurde das neue Niedrigwasser-Binnentankschiff Stolt Ludwigshafen

am BASF-Standort Ludwigshafen getauft. Das innovative Schiff ist das Ergebnis

einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen BASF, Stolt Tankers, Mercurius

Shipping Group und einem Konsortium bestehend aus dem Duisburger

Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, Technolog Services

GmbH und Agnos Consulting. Die KfW IPEX-Bank hat einen wesentlichen Teil der

Finanzierung für das Schiff bereitgestellt.

"In den zunehmenden Dürren der letzten Jahre sehen wir Auswirkungen des

Klimawandels, die bereits Realität geworden sind", sagt Andreas Ufer, Mitglied

der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank . "Um den Transformationsprozess hin zu

einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Wirtschaft zu unterstützen, finanzieren

wir nicht nur Projekte, die zur Reduzierung der globalen Emissionen beitragen,

sondern auch Zukunftstechnologien, die helfen, mit den Realitäten des

Klimawandels umzugehen. Wir freuen uns daher besonders, an diesem

Leuchtturmprojekt beteiligt zu sein, das dazu beiträgt, die Binnenschifffahrt

fit für die Zukunft zu machen."

"Nach dem extremen Niedrigwasser des Rheins im Jahr 2018 haben wir ein

umfangreiches Programm zur Verbesserung der Klimaresilienz am Standort

Ludwigshafen gestartet. Jetzt nutzt BASF das leistungsstärkste

Niedrigwasserschiff auf dem Rhein, um die Versorgung unserer Kunden und

Produktionsanlagen sicherzustellen", sagte Uwe Liebelt, Leiter des europäischen

Verbundstandortmanagements, BASF SE.

Lucas Vos, Präsident von Stolt Tankers , sagte: "Dieses spannende Projekt

dokumentiert das Engagement von Stolt Tankers bei der Entwicklung neuer

Technologien und Schiffsdesigns für eine nachhaltige maritime Industrie. Ich bin

stolz auf das Team, das an der Verwirklichung der Vision eines Tankers beteiligt

ist, der bei den niedrigsten Wasserständen auf dem Rhein eingesetzt werden kann.

Wir freuen uns darauf, die Stolt Ludwigshafen exklusiv für BASF zu betreiben und

einen Beitrag zur Sicherheit der Lieferkette in der Region zu leisten."

Stolt Ludwigshafen auf einen Blick

Der Tanker wurde zwischen Mitte 2021 und 2023 gebaut. Der Rumpf wurde von der

Mercurius Shipping Group in Yangzhou, China, im Auftrag von Stolt Tankers

gefertigt. Anschließend wurde er nach Rotterdam in den Niederlanden

transportiert, wo die Ausrüstung des Schiffes abgeschlossen wurde. Nach

erfolgreichen Testfahrten absolvierte die Stolt Ludwigshafen Ende April 2023

ihre erste Reise für BASF.

Dieses innovative Binnentankschiff verfügt über ein einzigartiges Design: Um

eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen, sind die Abmessungen des neuen Schiffes

mit 135 mal 17,5 Metern deutlich größer als bei herkömmlichen Tankern auf dem

Rhein. Um die Ladekapazität weiter zu optimieren, ist der Rumpf in einer

speziellen Leichtbauweise ausgeführt, die gleichzeitig eine hohe strukturelle

Stabilität gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das Schiff über einen

hydrodynamisch optimierten Rumpf und ein spezielles Antriebssystem, das einen

sicheren Betrieb auch unter extremen Niedrigwasserbedingungen ermöglicht. So

kann das Schiff bereits bei einem Pegelstand von 30 Zentimetern (entspricht

einer Wassertiefe von 1,6 Metern) die kritische Stelle im Rhein bei Kaub mit

einer Nutzlast von 800 Tonnen passieren. Bei mäßig niedrigem Wasserstand (z.B.

Pegel Kaub von 100 Zentimetern) wird die Ladekapazität mit rund 2.300 Tonnen

doppelt so hoch sein wie bei herkömmlichen Binnenschiffen. Insgesamt wird die

Stolt Ludwigshafen über eine maximale Ladekapazität von 5.100 Tonnen verfügen.

Angetrieben wird das Schiff von drei Elektromotoren, die von hocheffizienten

Stage-V-Dieselgeneratoren der neuesten Generation mit Abgasnachbehandlung

gespeist werden. Diese Motoren ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad und sorgen

für eine optimierte Umweltbilanz, was zu einer Verringerung der

Kohlendioxid-Emissionen um etwa 30 Prozent und der Stickoxid-Emissionen um etwa

70 bis 80 Prozent führt. Künftig können bestehende Dieselgeneratoren für die

Verwendung von Methanol als Brennstoffquelle umgerüstet oder durch andere

Generatortypen (z. B. Wasserstoff-Brennstoffzellen) ersetzt werden, sobald diese

Technologien Marktreife erlangt haben.

Über BASF

BASF schafft Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen

Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als

111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden in

nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio

umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface

Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Im Jahr 2022 erzielte

die BASF einen Umsatz von 87,3 Milliarden EUR. Die BASF-Aktie wird an der Börse

in Frankfurt (BAS) und als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA

gehandelt.

Über Stolt Tankers

Stolt Tankers betreibt eine Flotte von mehr als 160 hochmodernen Pakettankern,

die weltweit sichere, zuverlässige und hochwertige Transportdienstleistungen für

flüssige Chemikalien, Speiseöle, Säuren und saubere Mineralölprodukte anbieten.

Die Flotte von Stolt Tankers ist nahtlos in die Hochseetransporte in Europa,

Asien und der Karibik, in die Küstentransporte in Asien und in die

Binnentransporte in Europa und im US-Golf integriert.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie

Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in

allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit

anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW

IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser

Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein

treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine

umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in

Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,

Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich

selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-

und Finanzzentren der Welt vertreten.

