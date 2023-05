OTS: Founders League GmbH / Fußballprofi Julian Draxler kommt als Investor an ...

Fußballprofi Julian Draxler kommt als Investor an Bord der Founders

League (FOTO)

Fulda (ots) - Die Founders League bekommt prominenten Zuwachs im

Gesellschafterkreis: Fußballprofi Julian Draxler steigt ebenso bei der

Netzwerk-Plattform für Start-Ups ein wie Mathe-Youtuber Daniel Jung und

Finanz-Influencer Tommy Primorac alias "Immo Tommy". Das "Start-Up für

Start-Ups" sichert sich mit dem Investment eine 6,5 Millionen Euro Bewertung.

"Die Founders League entwickelt sich gerade zu der Community in der

Gründerszene", freut sich Julian Rauch, Geschäftsführer der Founders League.

"Wir sind sehr dankbar über das Vertrauen unserer Unterstützer, denn die

Finanzierung ist ein wichtiger Schritt und wir fokussieren uns in Zukunft weiter

darauf, Start-Ups im deutschsprachigen Raum zu fördern, sie zu entwickeln und

ihnen zu helfen, in ihrem Business Fuß zu fassen. Gemeinsam können wir die

deutsche Gründerszene stärken und noch mehr nach außen vertreten."

Das neue Investment fließt daher weiter in den Reichweitenaufbau der Plattform,

mit dem Ziel, das größte Business-Angel- und Investoren-Netzwerk in der DACH

Region für Start-ups zu werden. Die Founders League wird die neu gewonnenen

finanziellen Ressourcen nutzen, um Gründerinnen und Gründern eine richtige Bühne

zu geben und gemeinsam voneinander zu lernen.

Founders League mit 100.000 Views pro Show

Das Show-Konzept der Founders League ist simpel, die Kombination macht es

besonders: Fünf Start-Ups liefern je einen drei Minuten Elevator-Pitch, in dem

es darum geht, nicht nur die Jury zu überzeugen, sondern auch den kritischen

Live-Chat auf die eigene Seite zu ziehen. Pro Show erzielt die Founders League

im Livestream über 100.000 Views. Auch über Social Media erreicht die Plattform

mehrere hunderttausend Kontakte. Seit Gründung haben sich über 500 Start-Ups

beworben. Die Show-Formate werden aktuell von Sponsoren finanziert, darunter

Konzerne wie Google und American Express und Unternehmen wie Polestar und

Shopware.

Hier ein Auszug der Erfolge der teilnehmenden Start-Ups:

- Das Start-Up Tailorwine wird seit dem Auftritt in der Show deutschlandweit in

L'osteria Restaurants getestet und konnte einige Lebensmittelhändler anbinden.

- Das Start-Up Footprint Technologies konnte einen neuen Investor und einen

neuen B2B-Kunden gewinnen

- Das Start-Up Bettergy konnte durch Vernetzung der Founders League drei

Fußballbundesliga-Profis von Werder Bremen als neue Investoren gewinnen

Die nächste Live-Show findet am 7. Juni 2023 in Mainz in der MEWA Arena mit 600

Zuschauern vor Ort statt. Die Founders League plant noch in diesem Jahr ein

Showformat mit 1.000 Zuschauern.

Interessierte Start-Ups können sich für die Liveshows 2023 bewerben unter

foundersleague.de

Über die Founders League

Die Founders League ist eine Plattform für junge Start-ups und Gründer:innen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das neue Streaming-Format ermöglicht

Gründer:innen, in der jeweiligen Show direkt wertvolles Feedback durch den

interaktiven Live-Stream zu bekommen - sei es von Kunden, potenziellen

Business-Partner:innen oder Investor:innen. Gründer der Founders League sind

Marcus Diekmann, Johannes Kliesch, Benjamin Diedering, Marc-Niclas Janz und

Julian Rauch, der gleichzeitig Geschäftsführer ist. An der Netzwerk-Plattform

für Start-Ups sind u.a. prominente Fußballprofis wie Julian Draxler, Benjamin

Henrichs und Luca Waldschmidt und andere reichweitenstarke Persönlichkeiten

