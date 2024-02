OTS: DSR Hotel Holding GmbH / DSR Hotel Holding übernimmt Travel Charme ...

DSR Hotel Holding übernimmt Travel Charme Hotels & Resorts (FOTO)

Hamburg/Rostock (ots) - Vorbehaltlich der fusionsrechtlichen Zustimmung

übernimmt die DSR Hotel Holding GmbH die Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG und

erweitert ihr Portfolio damit um 13 exklusive Hotels und Resorts in

erstklassigen Lagen in Deutschland, Österreich und Italien.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie übernimmt die DSR Hotel Holding GmbH

(Rostock) die Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG (Berlin) mit ihren insgesamt

zwölf Hotels und Resorts in Deutschland und Österreich. Ein weiteres Hotel der

Kette in Italien wird im Sommer 2024 eröffnet. Vorbehaltlich der Erfüllung der

vertraglichen Abschlussbedingungen und der Freigabe durch die Kartellbehörden

soll die Transaktion zum 31.03.2024 abgeschlossen werden.

Ausbau der Marktposition in der deutschen und österreichischen Ferienhotellerie

Die DSR Hotel Holding betreibt und vermarktet ein hochwertiges Hotelportfolio,

das wachstumsorientierte Hotel- und Resortmarken ebenso umfasst, wie

traditionsreiche Einzelhotels. Mit der Übernahme von Travel Charme wird das

Portfolio der DSR Hotel Holding auf insgesamt 35 Hotels wachsen, wovon sich 21

in Deutschland, neun in Österreich und fünf in Italien befinden. Als Experte für

Ferienhotellerie im Premiumsegment betreibt Travel Charme Hotels in

erstklassigen Lagen - insbesondere im Ostseeraum und in den Alpen. Damit stärkt

die DSR Hotel Holding ihre Position in der deutschen und österreichischen

Ferienhotellerie sowie dem Markt für erdgebundene Reisen weiter und setzt ihre

Strategie fort, die auf nachhaltiges Wachstum, Individualität und Qualität

setzt.

"Durch die Übernahme der einzigartigen Travel Charme-Häuser werden wir unseren

Gästen noch mehr luxuriöse, entspannte und abwechslungsreiche Urlaubserlebnisse

in exklusiven Lagen anbieten können", so Karl J. Pojer, Vorsitzender der

Geschäftsführung der DSR Hotel Holding. "Die Hotels stellen eine hervorragende

Ergänzung zum bestehenden Portfolio der DSR Hotel Holding dar. Damit werden wir

künftig alle wesentlichen Standorte an der Ostsee und in anderen Top-Lagen

besetzen. Wir formieren zudem eine finanziell nachhaltige Struktur, erzielen

Ergebniswachstum und stärken unsere Position im Markt." Und er betont: "Wir

freuen uns sehr auf die neuen Kolleg:innen des Travel Charme Teams."

Über DSR Hotel Holding

Die DSR Hotel Holding ist als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland,

Österreich und Italien aktiv und tritt als Pächterin und Betreiberin von

Hotelprojekten auf. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für

Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG

ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DER Touristik

als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der REWE Group).

Die DSR Hotel Holding vereint langjährige Erfahrungen und Knowhow innerhalb des

Tourismussektors mit Innovation, agilen Praktiken und ganzheitlichen sowie

nachhaltigem unternehmerischen Handeln. Das Portfolio umfasst derzeit 22 Hotels,

von denen 15 unter drei der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und

Resortmarken A-ROSA, aja und HENRI im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum

Portfolio zählen außerdem zwei traditionsreiche Einzelhotels, das Hotel NEPTUN

und Hotel Louis C. Jacob und vier Hotels der italienischen Beteiligung Mira

Hotels & Resorts, Alagna Mountain Resort & Spa, Acaya Golf Resort & Spa, Riva

Toscana Golf Resort & Spa und Borgo di Luce I Monasteri.

Pressekontakt:

Michaela Störr

Presse & Kommunikation

DSR Hotel Holding

mobil: +49 179 / 7381781

E-Mail: mailto:m.stoerr@dsr-hotelholding.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126836/5717001

OTS: DSR Hotel Holding GmbH