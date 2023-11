OTS: Company.info Deutschland / Neue Meldepflichten für Zahlungsdienstleister ...

Neue Meldepflichten für Zahlungsdienstleister - Company.info hilft

effizient (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Grenzüberschreitende Zahlungen im E-Commerce führen immer

wieder zu Fällen des Umsatzsteuerbetrugs. Das neue zentrale elektronische

Zahlungsverkehrsinformationssystem (CESOP) soll dies durch die Speicherung von

Know-Your-Customer- und Transaktionsdaten verhindern. Banken und

Zahlungsdienstleister müssen sich nun überlegen, wie sie die Aufzeichnungs- und

Meldepflichten umsetzen. Company.info berät mit seiner Expertise.

Das Ziel des EU-Gesetzespakets ist klar: Durch umfassende Informationen in einer

zentralen Datenbank sollen Betrugsfälle erkannt und verhindert werden. Der

Mehrwertsteuerbetrug durch grenzüberschreitende Zahlungen könnte dadurch massiv

eingedämmt werden. Das Gesetz wurde bereits 2020 vom Europäischen Rat

verabschiedet; am 1. Januar 2024 treten die Regeln nun in Kraft und gelten in

ganz Europa. Sämtliche Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums müssen

bis dahin die EU-Vorgaben im eigenen Land umgesetzt haben.

Neue Herausforderungen für Banken und Zahlungsdienstleister

Wie bei allen neuen Regelungen müssen Banken und Zahlungsdienstleister neue

Routinen entwickeln, wie sie den Meldepflichten nachkommen. Dabei bietet die

Zusammenarbeit mit Company.info eine unverzichtbare Unterstützung: Wenn sich

Unternehmen gezielt ein Bild von Kunden machen und rechtzeitig Risiken

abschätzen möchten, kann der niederländische Anbieter die benötigten

Unternehmensinformationen auf effiziente Weise und in präziser Form

konsultieren. So wird der KYC-Prozess zum Kinderspiel und die entscheidenden

Daten liegen schnell vor.

Wann Bußgelder drohen

Unvollständige, verspätete, falsche oder fehlende Meldungen von

grenzüberschreitenden Transaktionen können zu Bußgeldern von bis zu 5.000 Euro

führen. Es ist daher sinnvoll, entsprechende Transaktionen bestenfalls

automatisiert mit allen vorgegebenen Daten rechtzeitig und vollständig

aufzuzeichnen und quartalsweise an das CESOP zu übermitteln. Dort werden sie

gespeichert, aggregiert und mit anderen europäischen Datenbanken abgeglichen.

Kommt es zu Verdachtsfällen, können die Daten schnell und unkompliziert

Betrugsbekämpfungsexperten der jeweiligen Länder zur Verfügung gestellt werden.

Klarheit schaffen

Company.info begleitet nicht nur den KYC-Prozess hinsichtlich des neuen

Zahlungsverkehrsinformationssystems, sondern schafft auch Klarheit in der

Zusammenarbeit. Mit umfassenden, tagesaktuellen Daten und nützlichen

Informationen u.a. aus dem Unternehmensregister, Handelsregister und dem

Transparenzregister können Unternehmer gerade bei Hochrisikokunden gemeinsam mit

Company.info die richtigen Entscheidungen treffen.

Über Company.info

Company.info wurde 1998 in Amsterdam gegründet. Der Fokus lag zunächst auf der

Digitalisierung von Jahresabschlüssen. Der Gründer erkannte die Möglichkeit,

einen Teil des manuell ausgeführten Prozesses bei vielen Banken zu

automatisieren. Daraus wurde im Laufe der Zeit eine Online-Umgebung mit

fundierten und aktuellen Unternehmensinformationen. 2012 entdeckte die

niederländische FD Mediagroep das Potential von Company.info.

So wie die erfolgreichen Marken Het Financieel Dagblad und Business News Radio

wurde auch Company.info Teil der FD Mediagroep und der international

renommierten Investmentgruppe Hal Investments.

Kontakt:

Herr Tomislaw Dalic

Managing Director CI GmbH ad Interim

Telefon+ 49 211 547 695-10

Email: mailto:tomislaw.dalic@company.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162369/5660281

OTS: Company.info Deutschland