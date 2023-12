OTS: Capgemini / Unternehmen brauchen Klimatechnologie für das Erreichen ...

Unternehmen brauchen Klimatechnologie für das Erreichen ihrer

Netto-Null-Klimaziele

Berlin (ots) -

- Niedrigere Kosten für Klimatechnologie sind für eine breite Akzeptanz

unerlässlich

- Zusatzkosten für umweltfreundliche Komponenten erfordern weitere Investitionen

und Regulatorik, um umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen

kommerziell rentabel zu machen

Viele der Technologien, die den Klimawandel bekämpfen können, sind bereits

verfügbar und werden eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der

Treibhausgasemissionen in Unternehmen spielen. Das geht aus dem jüngsten Bericht

des Capgemini Research Institute " Climate Tech: Harnessing the power of

technology for a sustainable future

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/climate-tech-research/) "

hervor. Drei Viertel der dort befragten Firmenvertreter sagen, dass sie ihre

Nachhaltigkeitsziele ohne Climate Tech nicht erreichen werden. Gleichzeitig

heißt es aber auch von knapp acht von zehn Führungskräften (77 %), dass die

Produktkosten aufgrund der mit den Klimatechnologien verbundenen höheren Preise

- dem "Green Premium" - wahrscheinlich steigen werden, und sie sind nicht

bereit, diesen Aufschlag zu zahlen.

Hohe Erwartungen an den Beitrag der Klimatechnologie zur Dekarbonisierung

Der steigende Einsatz der wichtigsten Klimatechnologien, darunter erneuerbare

Energien und Elektrofahrzeuge, hat dazu beigetragen, die

Dekarbonisierungsbemühungen auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Andere

Klimatechnologien wie klimafreundlicher Wasserstoff, CO2-Abscheidung und

alternative Kraftstoffe werden verfügbar und könnten, wenn sie in größerem

Umfang eingesetzt werden, Unternehmen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu

erreichen. Laut dem Bericht erwarten Führungskräfte, dass die Klimatechnologie

im Durchschnitt zu 37 Prozent zu den Dekarbonisierungs- oder Netto-Null-Zielen

ihres Unternehmens beitragen wird; und 65 Prozent der Unternehmen planen in den

nächsten zwei Jahren höhere Investitionen in die Klimatechnologie. So sehen

beispielsweise zwei Drittel der Stahlunternehmen klimafreundlichen Wasserstoff

und CO2-Abscheidung als Priorität an. Die wichtigsten Triebkräfte für diese

erhöhten Investitionen sind das Bewusstsein für die sich verschärfende

Klimakrise, strengere Vorschriften und die zunehmende Reife von

Klimatechnologien.

Umweltaufschlag ("Green Premium") als großes Hindernis für die Anwendung

Klimatechnologien sind für die Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung.

Doch sie haben ihren Preis, der sich letztlich in den Endprodukten

niederschlägt. Dieser Kostenanstieg lässt sich auf eine Reihe von Faktoren

zurückführen, darunter höhere F&E-, Kapital- und Betriebskosten sowie die Kosten

für die Anpassung von Fertigungsprozessen. Die Studie zeigt, dass Unternehmen

bereit sind, einen durchschnittlichen Anstieg der Produktkosten aufgrund der

Einführung von Klimatechnologien ("Green Premium"/Umweltaufschlag) von etwa 9

Prozent zu akzeptieren. Allerdings ist der bestehende Aufschlag für viele

saubere Produkte in der Regel deutlich höher als dieser Wert. So liegen

beispielsweise die Kosten für klimafreundlichen Zement, der mit Hilfe von

CO2-Abscheidung hergestellt wird, schätzungsweise 75 bis 140 Prozent über denen

für konventionellen Zement; nachhaltiger Flugzeugtreibstoff (Sustainable

Aviation Fuel, SAF) kostet schätzungsweise 123 Prozent mehr als konventioneller

Flugzeugtreibstoff. Folglich können Klimatechnologien derzeit nicht dazu

beitragen, sauberere Produkte und Dienstleistungen auf kommerziell vertretbare

Weise herzustellen.

Rasche Fortschritte in einigen Bereichen

Trotz der Herausforderungen gibt es Bereiche, in denen die Einführung von

Klimatechnologien rasch voranschreitet. Dazu gehören Technologien, bei denen der

Green Premium deutlich gesunken ist, wie z. B. die Photovoltaik (PV), bei

Elektrofahrzeugen (EVs). Aber es gibt eben auch Technologien, bei denen der

Umweltaufschlag immer noch hoch ist, wie z. B. CO2-Abscheidung für Zement,

klimafreundlicher Wasserstoff für Stahl und SAF für die Luftfahrt.

Führungskräfte in diesen Branchen erwarten eine rasche Verbreitung der

Technologie: innerhalb von drei Jahren für EVs in der Automobilindustrie,

innerhalb von vier Jahren für PV im Energie- und Versorgungssektor, innerhalb

von drei Jahren für SAF in der Luftfahrtindustrie und innerhalb von zwei Jahren

für CO2-Abscheidung in der Zementindustrie.

Julia Müller, Head of Sustainable Futures bei Capgemini Invent in Deutschland,

sagte: "Während die Welt um Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels ringt,

können wir feststellen, dass es einen Willen zum Einsatz von grüner Technologie

gibt. Und dieser wird durch ein gesteigertes Bewusstsein für die Dringlichkeit

des Handelns unterstützt. Wir stehen am Anfang einer 'sauberen industriellen

Revolution' . Öffentliche Unterstützung und private Finanzierung haben eine

grüne Investitionswelle ausgelöst, aber um die Verbreitung dieser Lösungen zu

beschleunigen, sind weitere Investitionen, Kostensenkungen und innovative

Geschäftsmodelle erforderlich, so Julia Müller weiter: "Bevor Klimatechnologien

die Kostengleichheit mit ihren herkömmlichen Pendants erreichen, kann von

Unternehmen oder Verbrauchern nicht erwartet werden, dass sie hohe

Umweltaufschläge allein tragen. Die Politik muss die Voraussetzungen dafür

schaffen und die Verbreitung angemessen unterstützen. Der spektakuläre

Aufschwung bei der Einführung von Elektrofahrzeugen hat zum Beispiel viel mit

öffentlichen Subventionen und verschiedenen lokalen Anreizen und Vorschriften zu

tun. Sowohl die Verbraucher als auch die Unternehmen wissen, dass sie ihr

Verhalten schnell anpassen müssen und dass es dafür Lösungen gibt. Es bedarf

eines verstärkten Eingreifens der Regierungen, um diesen Paradigmenwechsel

sowohl für die Industrie als auch für die Endverbraucher zu unterstützen und zu

beschleunigen."

Überwinden der Investitionslücke

Die Studie ergab auch, dass Unternehmen in den nächsten zwei Jahren

durchschnittlich 7,7 Prozent mehr in Klimatechnologien investieren wollen. Die

durchschnittlichen jährlichen Investitionen in ökologische

Nachhaltigkeitsinitiativen und -praktiken über alle Branchen hinweg machen

jedoch nur 0,92 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2023 aus, ein Wert, der seit

dem letzten Jahr unverändert geblieben ist[1]. In absoluten Zahlen bedeutet

dies, dass die derzeitigen Investitionen der 2.000 größten Unternehmen weltweit

in die ökologische Nachhaltigkeit insgesamt weniger als 500 Milliarden US-Dollar

pro Jahr ausmachen. Dies ist nur ein kleiner Teil der für 2023 geschätzten

weltweiten Investitionen in saubere Energie in Höhe von 1,8 Billionen US-Dollar

und liegt weit unter den 4,5 Billionen US-Dollar, die laut IEA[2] Anfang der

2030er Jahre jährlich erforderlich sind, damit der Energiesektor bis 2050

Netto-Null-Emissionen erreicht.

Risikokapitalfinanzierungen und Finanzinstitutionen füllen bereits einen Teil

der Lücke und sollten eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von

Klimatechnologien spielen. Dem Bericht zufolge planen 37 Prozent der befragten

Risikokapitalgeber, ihre Investitionen in die Klimatechnologie im Jahr 2023 zu

erhöhen, wobei dieser Anteil für 2024 auf 48 Prozent und für 2025 auf 56 Prozent

steigt. Darüber hinaus plant fast die Hälfte (47%) der

Vermögensverwaltungsgesellschaften und Banken, die Finanzierung von Climate Tech

im Jahr 2023 zu erhöhen, wobei fast ebenso viele (46%) dies für 2024 planen und

dieser Anteil auf 53 Prozent im Jahr 2025 ansteigt. Diese erhöhten Investitionen

werden sich auf Elektrofahrzeuge (für 55% von ihnen) sowie auf

Dekarbonisierungssoftware (45%), Biokraftstoffe (36%) oder Kernenergie (33%)

konzentrieren.

Der volle Report steht hier zur Verfügung:

https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/climate-tech-research/

Methodik

Für diesen Bericht befragte das Capgemini Research Institute 1.350 leitende

Angestellte (auf Direktorenebene und darüber) von Großunternehmen (~90 % davon

mit einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD), die Pläne zur Dekarbonisierung oder

zum Erreichen von Netto-Null haben. Hinzu kamen Befragungen von 500 großen

Venture Capital- und Finanzdienstleistern zu ihren Finanzierungsplänen für

Climate Tech. Darüber hinaus befragte das Forschungsteam mehr als 15 Experten

aus verschiedenen Branchen, einschließlich VCs. Die globale Umfrage fand im

August und September 2023 statt und umfasste 13 Länder in Nordamerika, Europa

und im asiatisch-pazifischen Raum (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland,

Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Indien, Singapur, Australien, Japan und

China) in 16 Branchen.

Pressekontakt:

