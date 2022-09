OTS: CHECK24 GmbH / Winterreifen rund 21 Prozent teurer als im Vorjahr (FOTO)

Winterreifen rund 21 Prozent teurer als im Vorjahr (FOTO)

- Ganzjahresreifenpreise im Vergleich zu August 2021 um knapp 16 Prozent

gestiegen

- Ganzjahresreifenanteil mit 61 Prozent in Hamburg am größten, größter Zuwachs

in NRW

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zu Autoreifen

Die Preise für Autoreifen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Seit

August 2021 verteuerten sich die 100 meistverkauften Winterreifen

(https://reifen.check24.de/winterreifen) über CHECK24 um knapp 21 Prozent. Auch

Ganzjahresreifen (https://reifen.check24.de/ganzjahresreifen) sind teurer

geworden, allerdings nicht in gleichem Maß. Die Preissteigerungen betragen rund

16 Prozent.

"Die weltweit gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Transport und Energie machen

sich auch bei den Preisen für Autoreifen bemerkbar" , sagt Christine Mäenpää,

Geschäftsführerin Autoteile bei CHECK24. "Daher sollten Verbraucher*innen

unbedingt verschiedene Anbieter vergleichen. So lassen sich für den identischen

Reifen bis zu 60 Prozent der Kosten sparen."

Für den Winterreifen Bridgestone Blizzak LM005 215/60 R17 100H zahlen

Verbraucher*innen beispielsweise 47 Prozent bzw. 444,60 Euro pro Reifensatz

weniger, wenn sie den günstigsten statt den teuersten Anbieter aus dem Vergleich

wählen. Auch bei anbaufertigen Kompletträdern, d. h. Reifen mit Felge

(https://komplettrad.check24.de/) , profitieren Verbraucher*innen von einem

Preisvergleich. Für einen VW Golf VII kann man bei dem oben genannten

Reifenmodell Blizzak LM005 mit einer dazu passenden RC-Design Felge insgesamt 44

Prozent oder 688,71 Euro pro Komplettradsatz sparen.

Ganzjahresreifenanteil mit 61 Prozent in Hamburg am größten, größter Zuwachs in

NRW

Im Bundeslandvergleich (https://www.check24.de/files/p/2022/3/5/7/17965-2022-09-

xx_check24_grafik_anteilganzjahresreifenbl.jpg) ist der Anteil von

Ganzjahresreifen mit 61 Prozent in Hamburg am größten. Auch in Berlin (60

Prozent), Bremen (58 Prozent) und Schleswig-Holstein (53 Prozent) sind

Verbraucher*innen besonders häufig mit Allwetterreifen unterwegs. In den

südlicheren Bundesländern sind diese Reifen witterungsbedingt weniger beliebt.

Der Anteil von Ganzjahresreifen nahm 2021 im Vergleich zum Vorjahr bundesweit

zu. Am stärksten stieg er in Nordrhein-Westfalen (+7,5 Prozent) und in

Schleswig-Holstein (+5,4 Prozent).

Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexpert*innen

Kund*innen, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei den

CHECK24-Reifenexpert*innen eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im

digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher*innen ihre Bestellungen.

