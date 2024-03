OTS: Börsenmedien AG / Die Gewinner der GOLDENEN BULLEN 2024 (FOTO)

Die Gewinner der GOLDENEN BULLEN 2024 (FOTO)

Kulmbach (ots) - Dr. Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG,

erhält den GOLDENEN BULLEN als "Unternehmer des Jahres". "Fondsmanager des

Jahres" sind Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle, Gründer und Vorstände der

GANÉ AG.

Im Rahmen einer feierlichen Gala wurden am Freitag, den 8. März 2024, in München

die diesjährigen GOLDENEN BULLEN für herausragende Leistungen in der

Finanzwirtschaft verliehen. Die Verleihung de r GOLDENEN BULLEN gehört seit über

30 Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Finanzmarktszene.

Jährlich ermitteln die Redaktionen der Wirtschafts- und Anlegermagazine EURuro,

EURuro am Sonntag und BÖRSE ONLINE gemeinsam mit Experten die Besten der

Finanz-, Wirtschafts- und Bankenszene.Insgesamt wurde die beliebte Auszeichnung

GOLDENER BULLE 2024 in 13 Kategorien vergeben.

Dr. Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG, wurde zum

"Unternehmer des Jahres" gekürt. Mit mutigen Entscheidungen und klarer Kante

führte Knof im Februar 2023 die Commerzbank nach gut vier Jahren zurück in den

DAX. Der begabte Sanierer übernahm im Januar 2021 die zweitgrößte deutsche Bank,

die im Vorjahr mit 2,9 Milliarden Euro den höchsten Verlust seit der Finanzkrise

verbucht hatte. Nach einem schmerzhaften Umbau erreichte die Bank bereits in

Knofs erstem Amtsjahr wieder die Gewinnzone, 2023 erzielte sie mit 2,2

Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit 15 Jahren. Davon profitierten auch die

Aktionäre. Die Aktie verzeichnete allein im Jahr 2023 einen Wertzuwachs von 24

Prozent.

Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle von der GANÉ AG durften sich bereits zum

zweiten Mal über den Titel "Fondsmanager des Jahres" freuen. 2019 erhielten die

GANÉ-Vorstände für ihre konstant guten Leistungen beim Mischfonds Acatis Value

Event Fonds den GOLDENEN BULLEN in dieser Kategorie. Da der große Mischfonds

unter ihrer Ägide weiter reüssierte und der im September 2022 aufgelegte reine

Aktienfonds GANÉ Global Equity Fund bereits im ersten vollen Kalenderjahr mit

knapp 34 Prozent Plus fast alle anderen globalen Aktienfonds sowie den MSCI

World Index hinter sich ließ, werden die Fondsmanager Rathausky und Muhle 2024

erneut als "Fondsmanager des Jahres" ausgezeichnet.

Die 1935 in Atlanta gegründete Investmentgesellschaft Invesco wird

"Fondsgesellschaft des Jahres" . Weltweit verwaltet der vielseitige Assetmanager

ein Vermögen von rund 1,6 Billionen US-Dollar für institutionelle und private

Anleger. Entscheidend für den Erfolg in der Kategorie "Fondsmanager des Jahres"

sind die EURuro-FondsNoten, mit denen das Rendite-Risiko-Profil von Fonds

beurteilt wird. Invesco erzielte die beste Durchschnittsnote für seine insgesamt

39 in die Wertung eingegangenen Produkte. Neun davon erzielten die Bestnote.

Ulrich Cord, Head of Wholesale and ETFs Germany, nahm den Preis entgegen.

Bereits zum dritten Mal gewinnt der Vermögensverwalter DJE Kapital AG aus

Pullach bei München den Titel "Fondsboutique des Jahres" .Als Grundlage für die

Investment-Entscheidungen dient DJE die hauseigene FMM-Methode, die

Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Ehrhardt entwickelt hat. Die

"Fondsboutique des Jahres" wird aus Gesellschaften bestimmt, die in Deutschland

zehn bis 29 Fonds anbieten. DJE erreichte mit insgesamt 19 Fonds den

Spitzenplatz mit der besten Durchschnittsnote. Überreicht wurde der GOLDENE

BULLE an Thorsten Schrieber, Vorstand DJE.

Der offensive Mischfonds Huber Portfolio von Taunus Trust gewinnt den GOLDENEN

BULLEN in der Kategorie "Fondsinnovation des Jahres" .Fondsmanager Peter E.

Huber investiert flexibel in unterbewertete Substanztitel und in kurz laufende

Anleihen. Gold setzt er zur Stabilisierung ein. Dabei nutzt er das Know-how

seiner beiden Taunus-Trust-Kollegen Norbert Keimling und David Meyer in der

Wertpapieranalyse und Kapitalmarktforschung. Nach Analyse einer Fonds-Fachjury

hat sich das 260 Millionen schwere Huber Portfolio bestens bewährt und auf Sicht

von drei Jahren besonders gut abgeschnitten. Den GOLDENEN BULLEN nahmen Norbert

Keimling , Partner der Taunus Trust Group AG, und Michael Stammler ,

Geschäftsführer der Taunus Trust AG, entgegen.

Der Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management erhält den begehrten

GOLDENEN BULLEN in der Kategorie " ETF-Haus des Jahres" . Sechs Jahre sind seit

Auflegung des ersten aktiven ETFs von J.P. Morgan Asset Management vergangen.

Aktive ETFs vereinen das passive Konstrukt des ETFs mit dem aktiven Management

des Investmentfonds. Von der Branche zunächst mit Stirnrunzeln quittiert, haben

sich die Produkte längst etabliert. Die aktiven ETFs von J.P. Morgen AM

übertreffen den Vergleichsindex und belasten den Anleger nur mit geringen

Kosten. Übergeben wurde der GOLDENE BULLE an Clara Fiedrich, Head of

Institutional Business Germany and Austria, und Ivan Durdevic, Head of ETF

Distribution Germany, Austria und Switzerland, stellvertretend für das gesamte

Team Pia Bradtmöller, Clara Fiedrich, Beatrix Vogel und Ivan Durdevic .

Nach Platz 3 im Vorjahr sichert sich Morgan Stanley in diesem Jahr den Titel

"Zertifikatehaus des Jahres" .Das 20-köpfige Team um Nicolai Tietze setzt auf

Kundennähe, niedrige Gebühren und Produktvielfalt. Rund ein Fünftel des

weltweiten Wertpapierhandels läuft über die Systeme von Morgan Stanley. Die

Qualität des Marketmakings ist daher über jeden Zweifel erhaben. Das zeigt sich

auch im deutschen Derivategeschäft. An der Börse Stuttgart etwa vereint Morgan

Stanley die größte Anzahl an Trades auf sich - was auch an den niedrigen

Gebühren liegt. Über die begehrte Auszeichnung "Zertifikatehaus des Jahres"

freut sich Nicolai Tietze, Executive Director in Frankfurt für das deutsche

Zertifikategeschäft für Privatanleger.

Die begehrte Auszeichnung "Vorsorgeprodukt des Jahres" erhält 2024 die WWK für

ihre von der Fachjury mit der Bestnote belohnte Versicherung "WWK Premium

Fondsrente 2.0" .Die Rentenpolice ermöglicht es Kunden, auch in der

Auszahlungsphase in Aktien investiert zu bleiben. "Gerade in Zeiten von

Inflation und niedriger gesetzlicher Rente ist nichts wichtiger als eine

lukrative Altersvorsorge. Ein Investment am Aktienmarkt auch in der

Ruhestandsphase bietet dazu eine ideale Voraussetzung", ist sich die Jury einig.

Der Vertriebsvorstand der WWK, Rainer Gebhart, durfte den GOLDENEN BULLEN

entgegennehmen.

Den GOLDENEN BULLEN für die "Versicherungsinnovation des Jahres" geht erneut an

die ARAG, in diesem Jahr für ihren Tarif Recht & Gewerbe. Das Kombipaket für

Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende bietet in einer einzigen

Police Rechtsschutz, Betriebshaftpflicht und Sachschadendeckung in einem. Über

ein umfangreiches Bausteinsystem können Gewerbetreibende genau die Inhalte

herausgreifen, die sie für ihre individuelle Firmensituation benötigen. Die

Premium-Erweiterungsmöglichkeiten decken auch hoch spezialisierte Bedürfnisse

ab. Dr. Matthias Maslaton, Vorstand Vertrieb Produkt Innovation, nahm den

GOLDENEN BULLEN auch für die weiteren Teammitglieder Josephine Hillmann und

Zouhair Haddou-Temsamani entgegen.

Zum dritten Mal in Folge gewinnt das VZ VermögensZentrum den GOLDENEN BULLEN als

"Vermögensverwaltung des Jahres" .Erneut hat EURuro das Münchner Institut für

Vermögensaufbau (IVA) beauftragt, herauszufinden, wer vermögenden Privatkunden

ein attraktives und umfassendes Leistungspaket anbietet. Die Anlagevorschläge

von 15 Banken und Vermögensverwaltungen wurden nach einem bewährten Verfahren

unter sechs Dimensionen bewertet. Auch in diesem Jahr konnte das Team des VZ

VermögensZentrums um CEO Michael Huber und Vorstand Christian Lange den

Wettbewerb für sich entscheiden. Überreicht wurde der Preis an Michael Huber und

Christian Lange.

Der Titel "Vermögensverwalter des Jahres" geht nach 2019 zum zweiten Mal an QBS

Invest aus Gelsenkirchen. Bei diesem Wettbewerb stellten 22 vom

EURuro-Kooperationspartner TiAM FundResearch 14-Daily ausgewählte

Vermögensverwalter ein ausgewogenes Depot aus elf Fonds zusammen. Der

Portfoliomix, der am Jahresende den höchsten Wert hat, gewinnt. Die

Erfolgsstrategie von QBS Invest basiert auf der Portfoliostrategie von Harry

Markowitz, nach der seit 23 Jahren die Kundendepots strukturiert werden. Über

den GOLDENEN BULLEN freute sich Michael G. Schäfer, Geschäftsführer bei QBS

Invest.

Bernd Linke, Geschäftsführer der HOPPE VermögensBetreuung gewinnt den GOLDENEN

BULLEN im Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" .Damit folgt Linke dem Vorbild

seiner Kollegen, die zuvor bereits drei GOLDENE BULLEN nach Menden ins Sauerland

geholt hatten. Beim EURuro-Wettbewerb müssen sich die Teilnehmer bei einer

Depot- und Wissenswertung bewähren. Nur wer in beiden Teilwertungen reüssiert,

kann gewinnen. Linke belegte in der Depotwertung Platz 1 und in der

Wissenswertung Platz 2. Mit insgesamt 99,08 von 100 Punkten sicherte er sich

damit Platz 1 in der Gesamtwertung.

Der GOLDENE BULLE "Robo-Advisor des Jahres" geht nach 2022 erneut an Quirion.

Robo-Advisor sind digitale Vermögensverwalter, die mithilfe von Algorithmen

automatisch Portfolios vorschlagen und verwalten. In einem aufwendigen Test

lässt EURuro die Leistungen der Branche prüfen. Die beauftragten Experten von

SWI Finance untersuchen die Performance, Kostenstruktur, Nutzerfreundlichkeit

und wie gut sich ein Angebot individualisieren lässt. Erneut konnten

Quirion-Gründer Karl Matthäus Schmidt und CEO Martin Daut den Wettbewerb für

sich entscheiden. Kern des Angebots von Quirion ist ein globales Portfolio, mit

dem Anleger in ein Depot aus 8.000 Einzelwerten und eine Beimischung von

Anleihen, angepasst an das eigene Chance-Risiko-Profil, investieren können.

Überreicht wurde der GOLDENE BULLE an Martin Daut.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goldener-bulle.de/

Pressekontakt:

Kent Gaertner

Quadriga Communication GmbH

Potsdamer Platz 5

13129 Berlin

E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de

Telefon: 030-30308089-13

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/5732040

OTS: Börsenmedien AG