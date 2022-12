OTS: Börsen-Zeitung / Turbulenzen in Sicht, Kommentar zur Entwicklung der ...

Turbulenzen in Sicht, Kommentar zur Entwicklung der Insolvenzen von

Detlef Fechtner

Frankfurt (ots) - Die Situation ist vielen vertraut. Man sitzt im Flugzeug,

draußen verdüstert sich der Himmel und es wird ruckeliger. Das ist gemeinhin der

Moment, wenn sich der Flugkapitän meldet und ankündigt, dass das Flugzeug nun

eine Schlechtwetterfront durchfliegen werde. Meistens passiert dann - erstmal

ganz wenig. Alle Passagiere sitzen gespannt da und warten auf Luftlöcher und

thermische Verwerfungen, aber zunächst geht es ziemlich stabil weiter. Und

gerade dann, wenn man denkt, dass alles ja gar nicht so wild sei, gerät der

Flieger in heftige Turbulenzen.

Unmittelbar vor der Schlechtwetterfront befinden sich derzeit auch die

Unternehmen in Deutschland und Europa. Sie müssen höhere Kosten in etlichen

Bereichen just in dem Moment verdauen, in dem die Banken die

Finanzierungsbedingungen verschärfen und Kunden den Gürtel enger schnallen.

Längst berichten Banken, Investoren und Unternehmen, dass die Diskussionen um

frisches Geld schwieriger werden.

In den aktuellen Regelinsolvenzzahlen des Statistischen Bundesamts ist die Welt

derweil (fast) noch in Ordnung. Die Zahl der Pleiten steigt - aber noch nicht

dramatisch. Fast könnte man versucht sein, auf Basis der jüngsten Daten

Entwarnung zu geben, sich auf eine nur "technische" Rezession einzustellen und

davon auszugehen, dass die Wirtschaft robust genug ist, um den Widrigkeiten zu

trotzen.

Das aber dürfte eine grobe Unterschätzung der bevorstehenden Turbulenzen sein.

Dass die Zahl der Insolvenzen 2023 spürbar steigen wird, gilt als ziemlich

gewiss. Schließlich rechnen Wirtschaftsprüfer schon mit signifikant mehr

Warnhinweisen in den Bestätigungsvermerken. Und Banken fangen bereits an, in

Erwartung steigender Risikovorsorge Kreditnehmer strenger zu prüfen. Zumal die

Institute ihrerseits den Druck der Bankenaufsicht spüren. Denn die lässt keinen

Zweifel daran, dass sich doch bitte schön keine Bank auf das Entgegenkommen der

Aufseher verlassen sollte, das diese in der Pandemie gezeigt haben. Das, so

betonen die Behörden, war schließlich eine temporäre Sondersituation. Das, was

da jetzt aufzieht, ist hingegen die Normalität des konjunkturellen Zyklus -

Rezession.

Bleiben die spannenden Fragen, ab wann die Insolvenzen kräftiger steigen und

welche Firmen es vor allem erwischen dürfte. Unter Restrukturierungsprofis wird

vermutet, dass es noch bis zum Sommer dauern könnte, bis sich Insolvenzen

häufen. Dabei werden wohl vor allem jene in schwieriges Fahrwasser geraten, die

Preissteigerungen nicht auf die Kunden überwälzen können. Das sind vor allem

kleine Firmen. Interessanterweise spiegelt sich dies bereits in den aktuellen

Statistiken.

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5392962

OTS: Börsen-Zeitung