OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann India Investments mit dem Best ...

Bertelsmann India Investments mit dem Best Fund Performance Award 2023

ausgezeichnet (FOTO)

Gütersloh/Delhi (ots) -

- Ehrung für starke Fondsperformance in 2022/23

- Bertelsmann investiert 500 Mio. $ bis 2026

- Der Konzern sucht weiter nach Wachstumsmöglichkeiten in der Region Indien

Bertelsmann India Investments (BII) ist Gewinner des renommierten Best Fund

Performance Award, Corporate Venture Capital, des führenden Branchenverbands

IVCA. Diese Anerkennung stärkt die Position von BII als führender

Growth-Stage-Wagniskapitalfonds des Landes. Im vergangenen Jahr gab Bertelsmann

bekannt, den BII-Fonds mit 500 Mio. $ für Investitionen bis 2026 auszustatten.

BII investierte in verschiedenen Sektoren wie Health Tech (Orange Health),

Future of Work (Awign), New-Age BPO (Squadstack), Agri Tech (Bijak) und

Enterprise Tech (Vymo). Darüber hinaus hat BII Anlagen in den wegweisenden

Unternehmen Shiprocket, Eruditus und Licious platziert.

Die IVCA (Indian Private Equity and Venture Capital Association) ist die

Spitzenorganisation zur Förderung der alternativen Investmentbranche in India.

IVCA Conclave & Awards ist das größte indische PE-VC-Event. Der Preis wird an

Unternehmen verliehen, die herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien

gezeigt haben. Bertelsmann India Investments wurde für seine starke

Fondsperformance im Zeitraum 2022/23 ausgezeichnet.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Ich freue mich sehr,

dass Bertelsmann India Investments diesen Preis gewonnen hat. Pankaj Makkar und

sein Team leisten hervorragende Arbeit und sind seit vielen Jahren sehr

erfolgreich. In den vergangenen zehn Jahren konnte sich BII in der indischen

Start-up-Szene einen Namen machen. Aus meiner Sicht ist diese Auszeichnung mehr

als verdient. Glückwunsch!"

Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer von Bertelsmann Investments, zeigt sich

ebenfalls erfreut: "BII, das Investmentvehikel für Wagniskapital von Bertelsmann

in Indien, wurde 2012 in dem langfristigen Ziel gegründet, Teil des Wachstums-

und Innovationspotenzials dieses Landes zu sein. Es ist schön zu sehen, dass das

BII-Team nach einem Jahrzehnt harter und gewissenhafter Arbeit, mit voller

Unterstützung seitens von Bertelsmann und im festen Glauben an das Potenzial

dieses Marktes, von einem renommierten Verband wie der IVCA Anerkennung für

seine außergewöhnlichen Leistungen erhält. Für die Zukunft ist dies wie ich

finde eine starke Motivation, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und

neue Erfolge anzustreben."

Pankaj Makkar, Managing Director von BII, ergänzt: "Bertelsmann India

Investments steht auch in Zukunft für Innovations- und Wachstumsförderung und

das Schaffen von Mehrwert für unsere Stakeholder. Wir freuen uns sehr über diese

Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für den von uns eingeschlagenen

Wachstumspfad und zeugt von der Qualität unserer Arbeit in den vergangenen zehn

Jahren sowie von den vertrauensvollen Beziehungen, die wir innerhalb des

Start-up-Ökosystems zu den Unternehmen unseres Portfolios, Start-up-Gründern und

anderen VC-PE-Fonds aufbauen konnten."

Zu den weiteren Gewinnern bei den IVCA Awards zählen Kohlberg Kravis Roberts &

Co. (KKR) (Best Exits in PE), Accel (Best Fundraise, internationales VC),

Chiratae Ventures (Best Exits in VC), Eversource Capital (Best Fundraise,

nationales PE), Fireside Ventures (nationales VC), Trifecta Capital (Venture

Debt-Fonds) und Northern Arc Capital (Social Impact).

Rajat Tandon, Präsident der IVCA, erklärte: "Mit den zum sechsten Mal

verliehenen IVCA PE-VC Awards werden nationale und internationale PE/VC-Fonds

ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende treuhänderische

Verantwortung gegenüber Anlegern und dem Ökosystem unter Beweis gestellt haben.

Ihr Beitrag ist Ausweis des schnell wachsenden Anlage-Ökosystems in Indien, das

im globalen Kontext große Fortschritte verzeichnet. Wir bei der IVCA sind

überzeugt, dass der Sektor über die Entschlossenheit, die Gabe und die Vision

verfügt, als führender Fondsmanagement-Hub für die Welt einen Beitrag zum Aufbau

eines 'neuen Indiens' zu leisten."

BII ist Teil von Bertelsmann Investments (BI). Bertelsmann verfügt über weitere

strategische Geschäftsbereiche in Indien wie Penguin Random House, Fremantle

India und Majorel. Darüber hinaus ist der Konzern auch weiterhin auf der Suche

nach Wachstumsgelegenheiten in der gesamten Region Indien.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die

Unterhaltungsgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das

Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group,

die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk

Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im

Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern. Bertelsmann will bis 2030 Klimaneutralität erreichen.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die Wachstumsinitiativen des Konzerns über

Bertelsmann Next und die Venture-Capital-Geschäfte Bertelsmann Asia Investments

(BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media

Investments (BDMI). Der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann hält aktuell

über 300 aktive Beteiligungen. Bertelsmann Next treibt die unternehmerische

Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder in Bereichen wie Digital

Health, Employability oder App-Economy voran.

