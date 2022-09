OTS: BearingPoint GmbH / Umfrage: Bargeld weiterhin Nummer eins - Nutzung in ...

Umfrage: Bargeld weiterhin Nummer eins - Nutzung in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Bargeld wird im Vergleich zum Vorjahr wieder häufiger

genutzt und bleibt beliebteste Zahlungsmethode. Der Zahlungsdienstleister PayPal

kann ebenfalls weiter zulegen. "Der Digitale Euro" ist rund jedem Dritten noch

unbekannt. Das zeigt eine neue Umfrage der Management- und Technologieberatung

BearingPoint in Deutschland und Österreich.

Bargeld ist in Deutschland und Österreich das Maß aller Dinge. Die mobilen und

Online-Zahlungsmethoden gewinnen weiter an Beliebtheit. PayPal bleibt wie auch

im Vorjahr die am zweithäufigsten genutzte Zahlungsmethode in Deutschland, in

Österreich nimmt diesen Platz die kontaktlose Debitkarte ein. Apple Pay ist in

beiden Ländern bei der jungen Generation mit Abstand die am häufigsten genutzte

mobile Zahlungsmethode.

Bargeld legt in der Beliebtheit zu und bleibt häufigste Zahlungsmethode in

Deutschland und Österreich

Die Nutzung von Bargeld war in den Jahren 2019 bis 2021 stetig gesunken. Doch in

diesem Jahr ist die Nutzung von Bargeld wieder leicht gestiegen. So nutzen 69

Prozent der Befragten in Deutschland und 77 Prozent in Österreich häufig

Bargeld. Insbesondere bei der älteren Generation (45+) ist Bargeld mit Abstand

die beliebteste Zahlungsmethode. In den nächsten zwei Jahren gänzlich auf

Bargeld zu verzichten, können sich nur 13 Prozent der Deutschen und Österreicher

vorstellen. Ganze 65 Prozent der befragten Deutschen und 74 Prozent der

Österreicher sehen in den nächsten 10 Jahren keine Abkehr vom Bargeld.

Neben der "Vertrautheit" (59 Prozent) zählt in Österreich die "Anonymität" (58

Prozent) zu den wichtigsten Eigenschaften bei der Nutzung von Bargeld. Zwar ist

auch in Deutschland die "Vertrautheit" (57 Prozent) am wichtigsten, doch die

"Anonymität" landet mit 44 Prozent noch hinter den Eigenschaften "Schnelligkeit"

(48 Prozent) und "jederzeit verfügbar" (45 Prozent).

PayPal weiter auf dem Vormarsch

Digitale Bezahldienste gewinnen immer weiter an Beliebtheit. In beiden Ländern

sind die Eigenschaften "schnell" und "komfortabel" führend. Während in

Deutschland letztes Jahr "hygienisch sicher" noch zu den Top-3- Eigenschaften

gehörte, ist nun den Deutschen die "direkte Zahlungsbestätigung" wichtiger. In

Österreich gehört "hygienisch sicher" bei digitalen Bezahldiensten weiterhin zu

den Top-3-Eigenschaften.

In Deutschland wird PayPal besonders häufig genutzt und verzeichnet einen

Anstieg um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 61 Prozent liegt es in der

Nutzungshäufigkeit acht Prozentpunkte hinter dem Spitzenreiter Bargeld. In

Österreich hat PayPal im Ländervergleich mit 45 Prozent Nutzungshäufigkeit noch

Luft nach oben.

Debitkarte wird mehr als doppelt so häufig wie Kreditkarte genutzt - in

Österreich kontaktlos sogar häufiger als PayPal

In Österreich ist die Häufigkeit der Nutzung des kontaktlosen Zahlens mit

Debitkarte mit 56 Prozent sehr beliebt, in Deutschland nutzen 42 Prozent diese

kontaktlose Zahlungsmethode. Jede(r) dritte Deutsche kann sich vorstellen, in

den nächsten zwei Jahren häufiger mit Karte zu zahlen, in Österreich können sich

das sogar 39 Prozent vorstellen.

Jede(r) fünfte Deutsche nutzt Klarna als Zahlungsmethode - in Österreich sogar

jede(r) Dritte

Mehr als jede(r) fünfte Deutsche und fast jede(r) dritte Österreicher zahlt

häufig mit Klarna. In beiden Ländern können sich 28 Prozent der Befragten

vorstellen, zukünftig häufiger Online-Bezahldienste zu nutzen, wie Klarna oder

auch Amazon Pay, das aktuell von 10 Prozent der Deutschen und von sieben Prozent

der Österreicher genutzt wird.

Apple Pay bei der jungen Generation mit Abstand die am häufigsten genutzten

mobile Zahlungsmethode

Bei jungen Österreichern ist vor allem Apple Pay sehr beliebt. Während sieben

Prozent aller Österreicher diese digitale Zahlungsmethode nutzen, zahlt schon

jede(r) Vierte der 18-24-jährigen mit Apple Pay. Zum Vergleich: In Deutschland

nutzen fünf Prozent aller Befragten Apple Pay und 13 Prozent aus der jungen

Altersgruppe.

Digitaler Euro ist Vielen noch unbekannt

Der Digitale Euro ist rund jedem dritten Deutschen bzw. Österreicher noch

unbekannt. Bei den Befragten, die davon schon mal gehört haben, ist die

Einschätzung ambivalent. 15 Prozent der Deutschen und 19 Prozent der

Österreicher sehen den Digitalen Euro als ergänzendes Zahlungsmittel zu

vorhandenen Zahlverfahren, glauben jedoch, dass er weniger häufig als Bargeld

genutzt werden wird. Immerhin 12 Prozent der Befragten in beiden Ländern

erwarten, dass der Digitale Euro das Bargeld ersetzen wird.

Christian Bruck, Partner und Experte für das Thema Zahlungsverkehr bei

BearingPoint: "Bargeld ist mit Abstand die beliebteste Zahlungsmethode in

Deutschland und Österreich. Die Tatsache, dass sich die Nutzung von Bargeld

weiterhin hartnäckig auf hohem Niveau hält, liegt unter anderem daran, dass in

unsicheren Zeiten das Bargeld als besonders vertraut empfunden wird.

Die mobilen Bezahldienste setzen die Steigerung ihrer Nutzung in Österreich

fort. Beachtlich ist, dass Apple Pay von jedem vierten Österreicher der jungen

Generation genutzt wird. In Bezug auf Online-Bezahldienste ist es interessant,

dass PayPal in Deutschland deutlich häufiger genutzt wird als in Österreich.

Bemerkenswert ist auch, dass ein Großteil der Befragten bereits eine Meinung zum

Digitalen Euro hat, obwohl dessen Ausgestaltung und Eigenschaften noch nicht

abschließend definiert sind."

Über die Umfrage

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von YouGov Deutschland im

Auftrag von BearingPoint, an der zwischen dem 9. bis 14. August 2022 insgesamt

3064 Personen in Deutschland (2056) und in Österreich (1008) teilnahmen. Die

Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung

ab 18 Jahren.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei

Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das

klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,

Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich

Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für

geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,

Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 13.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

