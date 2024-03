OTS: BWA Akademie / Rescaling: Massenentlassungen trotz Fachkräftemangel ...

Rescaling: Massenentlassungen trotz Fachkräftemangel werden zunehmen

- Analyse der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA): Autoindustrie in der Krise,

Chemie verlässt Deutschland, KI verändert viele Jobs oder macht sie obsolet

- BWA-Geschäftsführer Harald Müller: "Unternehmen müssen ihre

Personalabteilungen für Rescaling aufstellen."

Massenentlassungen sind in immer mehr Industrieunternehmen an der Tagesordnung,

während die Wirtschaft gleichzeitig vom anhaltenden Fachkräftemangel geplagt

wird. Diese auf den ersten Blick paradoxe Situation wird sich künftig weiter

verschärfen, prognostiziert Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner

Wirtschafts-Akademie (BWA). Als Gründe dafür nennt er die Deindustrialisierung

Deutschlands sowie den steigenden internationalen Innovations-, Wettbewerbs- und

Kostendruck. Die Unternehmen müssten darauf mit Rescaling - also der

strategischen Neuausrichtung ihres Personals auf allen Ebenen - reagieren. Doch

die meisten Personalabteilungen seien dafür nicht gut aufgestellt, weiß der

Akademie-Chef aus vielen Gesprächen und Projekten.

Autoindustrie und Chemie wandern aus Deutschland ab

Harald Müller gibt ein Beispiel für den Bedarf an Rescaling: "Das Umschwenken

der Automobilindustrie vom Verbrenner auf E-Mobilität macht viele hochbezahlte

Spezialisten auch bei den Zulieferern überflüssig. Diese Fachleute werden nicht

etwa umgeschult, sondern zuhauf auf den Arbeitsmarkt entlassen. Doch sie kommen

durchweg von einem hohen Gehaltsniveau und finden schwerlich neue Arbeitgeber,

die ähnlich gut bezahlen. Das wird zu einem Kaufkraftverlust in Deutschland auf

breiter Front führen."

Neben der Automobilbranche stehe die Chemische Industrie angesichts der

anhaltenden Unsicherheit, ob langfristig genügend bezahlbare Energie für die

Produktion in Deutschland zur Verfügung stehe, vor dem Aus hierzulande. "Wir

sehen seit einiger Zeit nur noch Ersatzinvestitionen in Deutschland.

Neuinvestitionen finden überwiegend im Ausland statt", stellt Harald Müller

fest. Daher stünden auch in der Chemie viele hochbezahlte Fachkräfte vor einem

Karriereknick, weil die "Auffangquote" für diese Spezialberufe in anderen

Branchen niedrig sei. "Die Abwanderung der Chemie wird nicht mehr aufzuhalten

sein, weil diese Branche eine Planungssicherheit von mindestens zehn Jahren

benötigt, die sie in Deutschland nicht findet", blickt Harald Müller sorgenvoll

in die Zukunft.

Innovations-, Wettbewerbs- und Kostendruck

Hinzu kommt der wachsende Wettbewerbs- und Kostendruck aus Osteuropa, China und

den ASEAN-Staaten sowie das hohe Innovationstempo der US-Wirtschaft. Viele

deutsche Konzerne und Großunternehmen reagieren darauf mit einer radikalen

Verschlankung beim Personalbestand, vor allem im mittleren Management,

analysiert BWA-Geschäftsführer Harald Müller. Er sagt: "Durch den Abbau ganzer

Hierarchiestufen wollen die Firmen nicht nur im großen Stil Kosten sparen,

sondern auch die Entscheidungsgeschwindigkeit in ihren Organisationen

signifikant verbessern, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."

Nach Einschätzung von BWA-Chef Harald Müller ist das Aufblähen der

Organisationsstrukturen um immer neue Managementebenen in weiten Teilen der

Wirtschaft schon seit Jahren als Problemkreis bekannt. "Jetzt packen es die

Firmen endlich an", hat er in Gesprächen mit zahlreichen Vorständen aus der

Industrie festgestellt, weil "viele Topmanager die Angst umtreibt, am Ende wie

der letzte CEO von Nokia dazustehen, der mit einer viel zu großen Organisation

am Innovationstempo des Wettbewerbs gescheitert ist."

"Nadelöhr ist die Ressource Mensch"

Das "Nadelöhr" beim Rescaling - der besseren Nutzung der "Ressource Mensch" -

stellen die Personalabteilungen dar, heißt es bei der Bonner

Wirtschafts-Akademie. "Die meisten HR-Departments haben längst ihre strategische

Ausrichtung verloren und sind nur noch Handlanger des Controllings", sagt

BWA-Chef Harald Müller. So seien die Personalleiter in der Regel gar nicht in

der Lage, das Potenzial der vorhandenen Belegschaft in Bezug auf Know-how,

Leistungsfähigkeit und -bereitschaft sowie Entwicklungsmöglichkeiten zu

bewerten.

"Ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, seine Personalabteilung so rasch wie

möglich wieder in die Lage zu versetzen, beim anstehenden Rescaling eine aktive

Rolle zu übernehmen", mahnt BWA-Chef Harald Müller. Dazu gehöre eine

strukturierte Planung, welche Personalstärke mit welchen Fähigkeiten man in den

nächsten zehn Jahren benötigt.

"Nur wer eine klare Vorstellung von der Zukunft hat, kann seine Belegschaft

systematisch auf dieses Ziel hin entwickeln", spricht Harald Müller aus, was er

von vielen HR-Verantwortlichen hört. Doch die meisten Personalabteilungen haben

nicht einmal die Kapazitäten, um den Ist-Zustand ("wer kann was im

Unternehmen?") festzustellen, geschweige denn ein Soll-Ziel zu formulieren

("welche Fähigkeiten benötigen wir künftig in welcher Personalstärke?").

"Diffuse Klarheit über Künstliche Intelligenz"

Nach Einschätzung des BWA-Geschäftsführers ist mit Künstlicher Intelligenz (KI)

ein weiterer Unsicherheitsfaktor bei der Personalplanung hinzugekommen. "Auf

Vorstandsebene gibt es in der Regel eine diffuse Klarheit darüber, dass KI das

ganze Unternehmen durchschütteln wird", weiß Harald Müller aus zahlreichen

CEO-Gesprächen. "Aber die Auswirkungen auf die Personalplanung liegen

überwiegend völlig im Dunkeln", hat er auch bemerkt.

Die Bonner Wirtschafts-Akademie rät den Unternehmen zu einer "aktiven

Rescaling-Strategie statt sich von den Entwicklungen überrollen zu lassen und

nur auf Kostensenkung durch Massenentlassungen zu setzen." Als Schlüsselelemente

für diese zielgerichtete Ausrichtung von Management und Belegschaft auf die

Zukunft nennt die BWA eine systematische Bestandsaufnahme der vorhandenen

Mitarbeitenden über alle Hierarchien hinweg und darauf basierend eine

Weiterbildungsbedarfsanalyse. "KI wird über kurz oder lang bei Fach- und

Führungskräften auf allen Ebenen ankommen", gibt Harald Müller ein Beispiel, und

schlussfolgert: "Also sind die Unternehmen gut beraten, ein breit angelegtes

KI-Schulungskonzept zu entwickeln und auszurollen." Dabei geht es nach seiner

Einschätzung weniger darum, den Umgang mit einem spezifischen KI-Tool zu

vermitteln als vielmehr die Sensibilität dafür zu wecken, wo und wie sich KI in

der Organisation einsetzen lässt, um Produktivität, Kundenzufriedenheit und

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Politischer Plan für den Strukturwandel unerlässlich

"Wenn die Autoindustrie und die Chemie mit ihren umfangreichen

Zuliefernetzwerken aus Deutschland abwandern und parallel dazu zigtausende

Arbeitsplätze durch Künstliche Intelligenz vernichtet werden, dann braucht man

einen wirtschafts- und sozialpolitischen Plan für diesen Strukturwandel",

appelliert Akademie-Geschäftsführer Harald Müller an die Politik. Er sagt: "Die

Politik muss erkennen, dass sich Fachkräftemangel und Massenentlassungen nicht

ausgleichen, sondern beides eigenständige Problemfelder darstellen."

Harald Müller verdeutlicht die Zusammenhänge: "Unser gesamter Sozialstaat hängt

von einer starken Wirtschaft ab: Rente, Krankenversicherung, Sozialleistungen.

Ohne eine leistungsfähige Wirtschaft in Deutschland wird der Wohlfahrtsstaat

nicht zu halten sein. Die politischen Verwerfungen einer solchen Entwicklung

sind längst sichtbar."

Der BWA-Chef hält die anstehenden Umwälzungen für vergleichbar mit dem

Strukturwandel der ehemaligen Montanunion, "aber nicht auf das Revier

beschränkt, sondern bundesweit." Er sagt: "Im Grunde braucht ganz Deutschland

ein Rescaling."

