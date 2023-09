OTS: BDL - Bundesverband der Dt. Luftverkehrswirtschaft / BDL legt Analyse ...

BDL legt Analyse der Warenstruktur und Entwicklung des

Luftfrachtmarktes in Deutschland vor

Berlin (ots) - Warenwert erreichte im Jahr 2022 mit 152.807 Euro pro Tonne

Luftfracht einen neuen Höchststand | Ladungsaufkommen seit Jahrtausendwende um

54 Prozent gestiegen

Der Wert der per Flugzeug transportierten Waren hat im Jahr 2022 in Deutschland

einen neuen Höchstwert erreicht. Im Handel mit Ländern außerhalb der

Europäischen Union betrug der Wert der per Flugzeug beförderten Güter

durchschnittlich 152.807 Euro pro Tonne. Damit ist der Warenwert seit dem Jahr

2000 um insgesamt 81 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Analyse der

Warenstruktur und Entwicklung des Luftfrachtmarktes Deutschland hervor, die der

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) anlässlich des

"Branchengespräch Luftfracht" am Dienstag in Berlin vorgelegt hat.

Demnach werden von keinem anderen Transportmittel so wertvolle Waren

transportiert wie mit dem Flugzeug. Der Lkw kam im Jahr 2022 laut der Analyse

auf einen Warenwert von 6525 Euro je Tonne Fracht, Transporte per Seeschiff

erreichten einen Wert von 2493 Euro pro Tonne. Die Eisenbahn kam auf 2090 Euro.

Im Luftverkehr hingegen wuchs im Import der Warenwert pro Tonne Luftfracht seit

dem Jahr 2000 um 58 Prozent auf zuletzt 173.270 Euro im Jahr 2022. Im Export

stieg der Warenwert pro Tonne in diesem Zeitraum sogar um 105 Prozent auf

139.729 Euro. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise sind seit der

Jahrtausendwende um rund 38 Prozent gestiegen.

Gleichzeitig ist auch das Volumen der an deutschen Flughäfen verladenen

Luftfracht-Güter im Handel mit Ländern außerhalb der Europäischen Union deutlich

gestiegen: Vom Jahr 2000 bis 2022 um insgesamt 54 Prozent - das entspricht einem

jährlichen Wachstum des Luftfracht-Aufkommens um 2,0 Prozent.

Dabei bilden die Waren, die per Luftfracht aus Deutschland exportiert werden,

die Stärken der deutschen Industrie ab: So setzen etwa der Maschinen- und

Anlagenbau sowie die chemische und pharmazeutische Industrie auf den Transport

per Flugzeug. Den größten Anteil am Im- und Export per Luftfracht am Standort

Deutschland haben mit jeweils rund 40 Milliarden Euro elektrische und

elektronische Geräte.

Die wichtigsten fünf Herkunfts- und Zielländer für den Luftfracht-Standort

Deutschland außerhalb der EU sind der Analyse zufolge seit der Jahrtausendwende

nahezu unverändert China, die USA, Indien, Japan und Südkorea. Die Konzentration

auf diese besonders wichtigen Handelspartner hat in dieser Zeit noch deutlich

zugenommen. Der Anteil der fünf wichtigsten Partnerländer an der beförderten

Tonnage ist seit dem Jahr 2000 von 52 Prozent auf 64 Prozent im Jahr 2022

gestiegen.

Der Luftfracht-Umschlag konzentriert sich in Deutschland im Kern auf fünf

Flughäfen: Frankfurt, Leipzig/Halle, Köln/Bonn, München und Hahn standen 2022

für etwa 97 Prozent des gesamten Luftfrachtumschlags in Deutschland. Größter

Standort war im Jahr 2022 Frankfurt mit insgesamt 38 Prozent des

Luftfrachtvolumens. An den Expressfracht-Drehkreuzen Leipzig/Halle sowie

Köln/Bonn wurden rund 30, beziehungsweise 20 Prozent der Ladungsmengen aus- und

eingeladen. Darüber hinaus stehen die Flughäfen München und Hahn für weitere

sechs, beziehungsweise vier Prozent des gesamten Luftfrachtaufkommens in

Deutschland.

Damit belegen die deutschen Luftfracht-Standorte im europäischen Vergleich

Spitzenplätze. Das Drehkreuz Frankfurt war mit 899.000 Tonnen ein- und

ausgeladenen Luftfracht-Gütern auch im ersten Halbjahr 2023 der größte

Frachtflughafen in Europa. Auch die Expressfracht-Drehkreuze Leipzig-Halle

(687.000 Tonnen) und Köln/Bonn (438.000 Tonnen) sind in der Spitzengruppe

vertreten.

