OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal startet seine Business Unit M&A-Tax ...

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/)

, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, erweitert sein Serviceportfolio

für M&A im deutschen Markt um die neue Business Unit M&A-Tax. A&M startet mit

einem Team aus sechs Experten auf nationaler und internationaler Ebene. Neben

dem bestehenden Serviceangebot zu allen Belangen von M&A, ergänzt das neue

Tax-Team nun auch die Beratung um steuerliche Aspekte in diesem Bereich. Alvarez

& Marsal begleitet im Rahmen der neuen Dienstleistung sowohl ausländische

Investoren, die deutsche Unternehmen kaufen, als auch deutsche Investoren, die

internationale Unternehmen übernehmen. Mit dem neu geschaffenen Tax-Team deckt

A&M nun den gesamten Zyklus von Mergern und Akquisitionen vom Beginn des

Transaktionsprozesses bis nach dem Abschluss ab.

Nahezu alle internationalen Transaktionen von A&M sind mit Deutschland

verknüpft. Das länderübergreifende Know-how der Beratungsexperten ist für Kunden

deshalb von Vorteil. Das Tax-Team steht Kunden dabei mit seiner Expertise ab dem

ersten Tag zur Seite. So kann A&M selbst große Transaktionen innerhalb eines

Monats abschließen. Mit der neuen Business Unit erbringt A&M die Beratung zu den

komplexen steuerlichen Sachverhalten innerhalb einer Unternehmenstransaktion

ohne Drittanbieter. Das Team startet mit derzeit sechs Mitgliedern. Alvarez &

Marsal plant, die Business Unit M&A-Tax kontinuierlich zu erweitern.

Das Team der neuen Business Unit M&A-Tax

Clemens Petersen (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/clemens-petersen)

wird in der Position des Managing Directors das M&A-Tax-Team bei Alvarez und

Marsal leiten. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn sammelte er über 15 Jahre

Erfahrungen, etwa als Director bei PwC oder Partner bei Deloitte Deutschland.

Sein Fokus liegt dabei auf komplexen Steuerangelegenheiten, insbesondere

Transaktionen, Refinanzierung und Umstrukturierung.

Das Team von Petersen besteht aus Steuerexperten für M&A. Sie alle verfügen über

langjährige Erfahrung in steuerlichen Aspekten. Mit Petersen und seinem Team

bietet A&M seinen Kunden nun ein ganzheitliches Serviceangebot für Merger und

Akquisition.

"Es ist für viele Unternehmen eine Herausforderung, in großen Firmen einen

Spezialisten für Transaktionen zu finden", erklärt Clemens Petersen

(https://www.linkedin.com/in/clemens-petersen-622435111/) , Managing Director

bei Alvarez & Marsal. "Das Tax-Expertenteam verstärkt mit seiner umfassenden

Erfahrung unsere M&A-Dienstleistungen jetzt auch im Bereich Steuern."

Marvin Rust (https://www.linkedin.com/in/marvin-rust-7951979/) , Managing

Director und European Tax Practice Leader bei A&M-Tax UK, kommentiert: "Ich

freue mich sehr, dass Clemens Petersen und sein Team von Steuerexperten durch

das Angebot von M&A-Dienstleistungen den Kreis für A&M schließen. Dies wird auch

den Kunden unseres breiteren europäischen M&A-Teams zugutekommen."

Ernesto Perez (https://www.linkedin.com/in/ernestoperez1/) , Managing Director

und Global Practice Leader von A&M-Tax fügt hinzu: "Mit dieser strategischen

Ergänzung festigen wir weiterhin unsere Position als wichtiger Akteur im

globalen M&A-Markt. Darüber hinaus zeigt die Ernennung von Clemens Petersen

unser Engagement, den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu

werden und ihren Erfolg sicherzustellen."

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden

sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare

Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich

auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence

und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr

ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes

Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen

Probleme zu finden.

Mit über 7.500 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate

für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen

stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und

Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden

wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen

Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase

Werte zu erschließen.

Über Alvarez & Marsal Tax

Alvarez & Marsal Tax LLP, eine Tochtergesellschaft von Alvarez & Marsal (A&M),

ist eine unabhängige Steuerberatungsgruppe, die sich aus erfahrenen

Steuerexperten zusammensetzt, die Kunden und Investoren in einem breiten

Spektrum von Branchen maßgeschneiderte Steuerberatung anbieten. Die Fachleute

von A&M erweitern das Engagement von A&M, Kunden eine Auswahl an Beratern zu

bieten, die frei von prüfungsbedingten Interessenkonflikten sind und sich

unnachgiebig für einen reaktionsschnellen Kundenservice einsetzen. A&M Tax

verfügt über Niederlassungen an wichtigen Standorten in den USA, Lateinamerika

und EMEA.

