OTRS AG Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analysetool, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über die Zeit und wird in diesem Fall auf 7- und 25-Tage-Basis für Otrs angewendet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25 Punkte, was darauf hinweist, dass Otrs überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,08 an, dass Otrs überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der Stimmung rund um Otrs auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Otrs diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 39,48 liegt Otrs unter dem Durchschnitt seiner Vergleichsbranche "Software" (69), was darauf hindeutet, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und daher auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Otrs im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,32 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Informationstechnologie-Branche liegt Otrs 38,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 43,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Auf dieser Stufe wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.