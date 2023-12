OTRS AG Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Otrs liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Otrs-Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 30 an, dass Otrs überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die Otrs-Aktie wird daher für den RSI sowohl auf kurzer als auch auf längerer Basis als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Otrs-Aktie ist neutral, wie von unseren Analysten auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Die Kommentare und Befunde waren neutral und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Otrs derzeit eine Rendite von 1,45 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,92 % für die Softwarebranche. Mit einer Differenz von lediglich 21,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Otrs-Aktie für die letzten 200 Handelstage (6,82 EUR) vom letzten Schlusskurs (5,9 EUR) um -13,49 % ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (6 EUR), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Otrs-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.