OTRS AG Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Otrs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,84 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,9 EUR liegt, was einem Unterschied von -13,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 6,03 EUR, was nur einem Unterschied von -2,16 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Otrs-Aktie, die auf sozialen Plattformen gemessen wurde, war neutral, ebenso wie die Themen, die in den letzten Tagen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite der Otrs-Aktie 1,45 Prozent, was 21,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Softwarebranche liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Otrs-Aktie eine Rendite von -30,36 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Software"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.