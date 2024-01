OTP Bankyrt Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten vier Wochen wurde bei der Otp Bank Nyrt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Otp Bank Nyrt liegt bei 45,51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Otp Bank Nyrt diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Otp Bank Nyrt-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet.

Insgesamt wird die Otp Bank Nyrt-Aktie aufgrund der vorliegenden Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.