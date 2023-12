OTP Bankyrt Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen der Aktien führen, basierend auf der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Im Fall von Otp Bank Nyrt wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Otp Bank Nyrt auf 12635,99 HUF, während die Aktie selbst einen Kurs von 15890 HUF erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14296,5 HUF, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. Diese negative Kommunikation führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 24,66, was darauf hindeutet, dass die Otp Bank Nyrt überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, mit positiven und negativen Bewertungen in verschiedenen Analysen und Stimmungen.