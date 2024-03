Instalco Intressenter AB Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Instalco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 38,63 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 42,44 SEK lag, was einer Abweichung von +9,86 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 39,79 SEK, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Instalco-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Instalco-Aktie ist laut einer Analyse überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Instalco beschäftigt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Instalco-Aktie liegt bei 21,91, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,91 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.