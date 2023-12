OSZE-Chefin Helga Schmid behält nach Kompromiss vorerst ihren Posten

SKOPJE (dpa-AFX) - Die deutsche Diplomatin Helga Schmid wird nach einer Kompromisslösung mit Russland vorerst weiter die Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE) leiten. Die 57 OSZE-Staaten einigten sich am Freitag, Schmids Vertrag als Generalsekretärin um neun Monate zu verlängern. Das kündigten der Nordmazedoniens Außenminister Bujar Osmani als OSZE-Vorsitzender und weitere Diplomaten am Ende des Außenministertreffens in Skopje an.

Die gleiche Lösung wurde für die drei OSZE-Vertreter für Minderheiten, Pressefreiheit sowie Demokratie und Menschenrechte gefunden. Das Leitungsteam der OSZE war Anfang Dezember 2020 für drei Jahre bestellt worden. Moskau, das seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine viele OSZE-Entscheidungen blockiert, hatte sich bis fast zuletzt gegen eine Verlängerung gestemmt.

Bevor Schmid die Leitung des OSZE-Sekretariats in Wien übernahm, diente sie als Generalsekretärin des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union. Sie war führend an den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran beteiligt, das 2015 abgeschlossen wurde./al/DP/ngu