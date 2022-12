OSZE-Außenminister beenden Treffen in Polen

LODZ (dpa-AFX) - Mit weiteren Beratungen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine geht an diesem Freitag ein Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu Ende. Zu den 57 Mitgliedsstaaten gehört auch Russland. Das Treffen der Außenminister im polnischen Lodz findet aber ohne den russischen Ressortchef Sergej Lawrow statt. Polen, der derzeit den Vorsitz innehat, verweigerte ihm die die Einreise. Moskau warf der Organisation daraufhin vor, sich vom Westen dominieren zu lassen. Lawrow sagte: "Geist und Wortlaut der OSZE-Charta sind zerstört."

Die OSZE mit Sitz in Wien ging aus der 1975 etablierten Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervor, die die Entspannung zwischen Ost und West voranbrachte. Im Oktober verurteilte sie die russischen Angriffe in der Ukraine als "Terror" gegen die Zivilbevölkerung. Die OSZE überwachte jahrelang den brüchigen Waffenstillstand zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Nach Beginn der russischen Invasion zogen die OSZE-Beobachter ab./dhe/DP/jha