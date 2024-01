OSI Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Osi-Aktie derzeit um +8,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +10,34 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Osi beträgt derzeit 52,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,13 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik der Osi-Aktie beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -11546,48 Prozent im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Schlecht".