ORG Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Aktie von Org zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,08 CNH um -6,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -12,26 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Org liegt bei 52,54, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Selbst über einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, bleibt die Situation mit einem RSI von 65 neutral.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Org bei 14,48, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Org mit -15,22 Prozent um mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,31 Prozent kommt, liegt die Org mit 6,91 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.