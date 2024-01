ORG Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Org haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive und negative Ausschläge, die frühzeitig erkannt werden können. Unsere Analyse ergab, dass die Stimmung für Org getrübt ist, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Org eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Org-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,59 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,14 CNH weicht somit um -9,8 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Org-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Org-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Org um mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite von Org deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.