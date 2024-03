ORG Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Org liegt aktuell bei 45,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie von Org ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt von Org beträgt derzeit 4,42 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,08 CNH, und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Org auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Org wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern wird berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Org zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Org auf Basis der verschiedenen Analysen Bewertungen von "Neutral", "Gut" und "Schlecht".