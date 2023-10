OP-Planung direkt aus dem PACS Dedalus HealthCare und PeekMed vereinbaren strategische Partnerschaft

Weissach, Deutschland (ots/PRNewswire) -Dedalus HealthCare erweitert die Möglichkeiten für seine Kunden und ist eine strategische Partnerschaft mit PeekMed eingegangen. Dedalus integriert das KI-basierte präoperative Planungssystem für die Chirurgie des portugiesischen MedTech-Unternehmens nahtlos in sein Bilddatenmanagementsystem DeepUnity. So können Anwender direkt aus dem PACS auf das Planungstool zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. So entsteht eine umfassende integrierte Plattform, die das gesamte Spektrum der orthopädischen Versorgung abdeckt – von der Diagnose über die Behandlungsplanung bis zur Nachsorge.„Die nahtlose Einbindung sowie die integrierten Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI) steigern die Effizienz im Behandlungsprozess und erhöhen die Patientensicherheit. Darüber hinaus verbessert die Lösung die Genauigkeit und die Ergebnisse von orthopädischen Eingriffen und fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Patienten", streicht Michael Strüter, Vertriebsleiter und Geschäftsführer der Dedalus HealthCare GmbH, die Vorteile der Partnerschaft für die Kunden heraus.João Pedro Ribeiro, Co-Gründer und CEO von PeekMed, begrüßt die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Dedalus, einem der größten PACS-Anbieter der Welt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mehr Chirurgen und Patienten weltweit zu erreichen und ihnen eine optimierte und integrierte Erfahrung mit unserem System zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Kombination unserer Stärken einen höheren Wert, einen nachhaltigeren Prozess und bessere Ergebnisse für die Orthopädie liefern können."Die Partnerschaft zwischen Dedalus HealthCare (https://www.dedalus.com/dach/de/our-offer/products/deepunity-diagnost/) und PeekMed (https://www.peekmed.com/) zielt primär auf Deutschland, Österreich und die Schweiz ab, bietet aber auch Potenzial für andere Märkte. So arbeiten beide Partner bereits in einem Projekt in Brasilien zusammen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2237460/peekmed_dedalus.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/op-planung-direkt-aus-dem-pacs-dedalus-healthcare-und-peekmed-vereinbaren-strategische-partnerschaft-301945674.htmlPressekontakt:João Albuquerque,Marketing Manager | PeekMed®,joao.albuquerque@peekmed.com,www.peekmed.com,Phone: +351 935 147 151 // Martina GötzM,Director Marketing Communications Deutschland,Österreich,Schweiz | Dedalus HealthCare GmbH,martina.goetz@dedalus.com,www.dedalus.comOriginal-Content von: PeekMed, übermittelt durch news aktuell