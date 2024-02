OP Bancorp Aktie: Eine klare Abfuhr!

Derzeit wird die Op-Aktie in verschiedenen Analysen bewertet. Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 7,2, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche eine 57-prozentige Unterbewertung darstellt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Bereich des Relative Strength Index (RSI) wird die Op-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,72 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie aktuell überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 63,86, was bedeutet, dass Op weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse bezieht sich auf den gleitenden Durchschnitt von 50- und 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 9,28 USD, was eine positive Abweichung von 5,17 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,76 USD darstellt. Daher wird Op als "Gut" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 10,51 USD, was zu einer negativen Abweichung von 7,14 Prozent führt und die Aktie somit als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Abschließend wird das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs betrachtet, welches bei Op aktuell bei 4 liegt und somit eine negative Differenz von -134,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Daher erhält Op eine "Schlecht" Bewertung für diese Dividendenpolitik.