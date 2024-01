OPTiM-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Optim wird unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, um eine Einschätzung abzugeben. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung, da überwiegend neutrale Themen angesprochen werden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Optim-Aktie einen Wert von 31,58 für den RSI7 und 54,84 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Optim-Aktie bei 826 JPY mit -9,5 Prozent Entfernung vom GD200 bewertet, was als "Schlecht"-Signal gilt. Der GD50 weist hingegen nur einen Abstand von -0,13 Prozent auf, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend zeigt die Analyse eine gemischte Einschätzung der Aktie von Optim, wobei die Diskussionen in den sozialen Medien und die technischen Indikatoren auf eine neutrale bis schlechte Bewertung hindeuten.