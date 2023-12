OPTiM Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse der Internetkommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge in der Stimmung, die frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Optim deutlich verbessert, weshalb wir ihr eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Optim als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 81,82 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 bei 62,18 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in Bezug auf das Unternehmen Optim wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Optim bei 920,81 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 792 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der Abstand zum GD200 beträgt -13,99 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 834,04 JPY, was einen Abstand von -5,04 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.