OPTiM Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Optim in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deuten darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies ergibt sich aus unserer Auswertung der Anleger-Stimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden, der die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung setzt. Bei Optim liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 79,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Optim für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Optim bei 929,87 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1060 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,99 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1017,86 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Optim in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".