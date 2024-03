Damit haben die Anleger von Entergy Mississsippi First Mortgage Bonds 490 Series Due October 1 nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Dieser Index ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Entergy Mississippi-Aktie bei 43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI vergleichen (46,39), sehen wir, dass auch auf 25-Tage-Basis die Entergy Mississippi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Entergy Mississippi-Aktie.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Bewertung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die Entergy Mississippi-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Ergebnisse negativ war. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Entergy Mississippi diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhalten hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Entergy Mississippi-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Entergy Mississippi-Aktie liegt derzeit bei 22,28 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 23,96 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 23,34 USD, was in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Entergy Mississippi-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.