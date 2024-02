OPTiM Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Optim ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Die Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine Einschätzung von "Gut".

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Optim-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 912,32 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1010 JPY liegt, was einem Unterschied von +10,71 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (879,56 JPY) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+14,83 Prozent), wodurch die Optim-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Optim-Aktie beträgt der RSI 28,82, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 46,7, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren bei der Bewertung von Aktien. Die Aktie von Optim wurde hinsichtlich dieser Faktoren untersucht, wobei die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität zeigten. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Optim bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".