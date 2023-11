OPTiM Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Aktie von Optim zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs einen "Schlecht"-Status aufweist. Der GD200 liegt bei 937,7 JPY, während der Kurs der Aktie bei 847 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,67 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 837,98 JPY, was einer Abweichung von +1,08 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Optim gesprochen. Infolgedessen wird die Aktie als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Optim liegt bei 41,67 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 45,38 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Optim über einen längeren Zeitraum geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Optim in diesem Bereich daher eine Einstufung als "Gut".