OPTiM Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Optim-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 913,09 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1072 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 884,3 JPY liegt mit einem Wert von +21,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 17 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 36,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.