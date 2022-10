OPTRUST VERÖFFENTLICHT VERBESSERTE STRATEGIE FÜR DEN KLIMAWANDEL

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Strategie umfasst einen Aktionsplan zum Erreichen des Netto-Null-Portfolios bis 2050OPTrust hat heute seine verbesserte Klimaschutzstrategie veröffentlicht. Die Strategie umreißt, wie OPTrust Risiken und Chancen aus einer sich wandelnden Wirtschaft managen wird, und erklärt, dass OPTrust sich zum Ziel gesetzt hat, sein Portfolio bis 2050 auf den globalen Weg hin zu Netto-Null-Emissionen auszurichten.„Während die Welt mit der wachsenden Herausforderung des Klimawandels zurechtkommen muss, verlangen nachhaltige Investitionen unseres Pensionsplans in die langfristige Gesundheit danach, die Nachhaltigkeit des Klimas anzusprechen", sagte Peter Lindley, President und Chief Executive Officer von OPTrust. „Unsere Klimaschutzstrategie verpflichtet sich zu einem Netto-Null-Portfolio bis 2050 und zum Aufbau einer Grundlage, die es uns ermöglicht, Klimaüberlegungen in die Art und Weise, wie wir investieren, einzubetten."OPTrust zielt darauf ab, bis 2050 ein Netto-Null-Portfolio zu erreichen, basierend auf der Erwartung, dass zu jenem Zeitpunkt der globale Fortschritt und die Dynamik weiterhin auf das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen zustreben. Die verbesserte Strategie basiert auf vier Säulen, die darauf ausgelegt sind, Klimaüberlegungen in das Investmentportfolio und die Betriebsabläufe von OPTrust zu integrieren: Investmentstrategie und -auswahl, Vermögensverwaltung, Portfolioanalytik sowie Interessenvertretung und Offenlegung.Zu den Prioritäten von 2022-23 gehören:- Aktualisierung der Klimaszenarien und Untersuchung der Auswirkungen auf den investmentansatz von OPTrust, einschließlich der Fortführung seiner bahnbrechenden Forschung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687368-1&h=474850868&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687368-1%26h%3D944271327%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foptrust.com%252Finvestments%252Fortec-paper.pdf%26a%3Dpioneering%2Bresearch&a=bahnbrechenden+Forschung) über die Auswirkungen des Klimas auf Rentenvermögen und Verbindlichkeiten.- Erhebung von Basisdaten zu Klimakennzahlen für das OPTrust-Portfolio und Schaffung eines Rahmens zur Festlegung geeigneter, relevanter Ziele.- Einführung von Rahmenbedingungen für Due Diligence in Klimaangelegenheiten zur Nutzung durch Investmentteams in allen Anlagenklassen.- Umsetzung von Plänen bezüglich der Produktverantwortung, um den Übergang von risikoreichen Vermögenswerten voranzutreiben.- Fortsetzung der Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen bei Anstrengungen um Fortschritte bei der Klimapolitik.- Fortsetzung der Berichterstattung über unsere Fortschritte, unter anderem durch unseren jährlichen Lagebericht und die Taskforce für klimabezogene Finanzinformationen. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687368-1&h=1336878614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687368-1%26h%3D1894234101%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foptrust.com%252Finvestments%252Fresponsibleinvesting%252F2021-report%252Fdocuments%252F2021-tcfd.pdf%26a%3DTaskforce%2Bfor%2BClimate-related%2BFinancial%2BDisclosures&a=Taskforce+f%C3%BCr+klimabezogene+Finanzinformationen.)„Unsere Klimaschutzstrategie umreißt einen klaren Ehrgeiz und Ansatz, um unser Portfolio auf den globalen Weg zu Netto-Null auszurichten", sagte James Davis, Chief Investment Officer bei OPTrust. „Als langfristiger Investor streben wir danach, aufkommende Risiken, einschließlich des Klimawandels, zu verstehen und zu mindern sowie Chancen zu erkennen und zu nutzen, die mit dem Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft einhergehen. Mit dieser Strategie für den Klimawandel werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Widerstandsfähigkeit unseres Portfolios in allen Anlageklassen jetzt und in der Zukunft zu verbessern."Weitere Informationen- Die Klimastrategie von OPTrust (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687368-1&h=964490263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687368-1%26h%3D3232168310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foptrust.com%252Finvestments%252Fclimate-change-strategy.pdf%26a%3DOPTrust%2527s%2BClimate%2BChange%2BStrategy&a=Die+Klimastrategie+von+OPTrust)INFORMATIONEN ZU OPTRUSTMit einem Nettovermögen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar investiert und verwaltet OPTrust einen der größten Rentenfonds Kanadas sowie den OPSEU-Pensionsplan (einschließlich OPTrust Select), einen leistungsorientierten Plan mit mehr als 100.000 Mitgliedern. OPTrust ist ein globaler Investor in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter kanadische und ausländische Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Infrastruktur und private Märkte, und verfügt über ein Team von hocherfahrenen Investmentexperten in Toronto, London und Sydney.