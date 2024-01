OOH Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ooh-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Ooh-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, während sie auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Ooh-Aktie ist insgesamt neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab, und die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ waren.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für die Ooh-Aktie in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ooh-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.